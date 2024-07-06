TDT Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi'nde Karabağ Deklarasyonu imzalandı - Son Dakika
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TDT Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi'nde Karabağ Deklarasyonu imzalandı

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi çerçevesinde Karabağ Deklarasyonu imzalandı. Zirvede, Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek teması ele alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev başkanlığında gerçekleşen toplantıya birçok ülkenin lideri katıldı. Zirvenin ardından Karabağ Deklarasyonu imzalandı.

06.07.2024 23:24
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- TDT Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi'nde Karabağ Deklarasyonu imzalandı

ŞUŞA - Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi çerçevesinde Karabağ Deklarasyonu imzalandı.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi "Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" temasıyla Azerbaycan'ın Şuşa kentinde gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban teşkilatın gözlemci üyeleri olarak zirvede yer aldı. Zirvenin ardından Karabağ Deklarasyonu'nun imza töreni gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Karabağ Deklarasyonu'na imza attı.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Karabağ, Şuşa, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDT Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi'nde Karabağ Deklarasyonu imzalandı - Son Dakika

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