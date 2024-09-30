TDT Haritacılık Toplantısı Ankara'da - Son Dakika
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TDT Haritacılık Toplantısı Ankara'da

TDT Haritacılık Toplantısı Ankara\'da

TDT, Ankara'da haritacılık alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla toplantı düzenledi.

30.09.2024 15:49
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TÜRK Devletleri Teşkilatı (TDT), Ankara'da 6 ülkeden 21 temsilcinin katılımıyla 'Haritacılık Kurumları Başkanları 1'inci Toplantısı'nı yaptı.

TDT üye ve gözlemci üye ülkelerin ulusal/askeri haritacılık kurum temsilcilerinin katılımıyla, 30 Eylül-01 Ekim tarihlerinde Ankara'da bir otelde 'Haritacılık Kurumları Başkanları 1'inci Toplantısı' düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Harita Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, MSB Harita Genel Müdürü Tümgeneral Osman Alp ve TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov'un yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan temsilciler katıldı. TDT çatısı altında haritacılık alanında çok taraflı ilişkilerin kurulmasına yönelik adımların atılmasını, TDT üye ve gözlemci üye ülkelerin haritacılık alanındaki bilgi ve tecrübesinin diğer ülkelere aktarılmasını amaçlayan toplantıyla, ortak çalışma alanlarının araştırılması hedefleniyor.

'TEŞKİLATIMIZ, HARİTACILIK ALANINDA SEÇKİN BİR KONUMA SAHİP'

Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, coğrafya bilgi ve haritaların tarih boyunca büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Atalarımız, tarihte güçlü devletler kurup geniş topraklarda hakimiyet sağlarken, haritaları yalnızca stratejik bir yönetim aracı şeklinde kullanmakla kalmamış, aynı zamanda askeri harekatların planlanmasında ve uygulanmasında da haritalardan büyük ölçüde faydalanmışlardır. Türk tarihi içindeki bu önemli yerinin bir yansıması olarak ülkemizdeki haritacılık çalışmaları, 129 yıl önce modern anlamda bir teşkilata kavuşturulmuştur. Bugün Harita Teşkilatımız; sahip olduğu teknik imkan kabiliyetleri ve modern altyapısı ile haritacılık alanında emsalleri arasında seçkin bir konuma sahiptir. Bu özelliğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her seviyedeki harita ihtiyacını karşılarken aynı zamanda alanında ülkemizdeki en yetkin kuruluş vasfıyla pek çok kurum ve kuruluşumuza muhtelif alanlarda müstesna katkılar sağlamaktadır" dedi.

'İÇ VE DIŞ POLİTİKADA STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP'

Alpay, dünyada yaşanan kritik gelişmelerin, TDT çatısı altında birleşmenin önemini ortaya koyduğunu kaydederek, "Sayın devlet başkanlarımızın ortaya koydukları stratejik vizyon ve kararlılık, özellikle her yıl düzenlenen devlet başkanları zirvesinde uzlaşmaya vardıkları yeni uzlaşmalar, Türk dünyasının birlikteliğini ve gücünü gittikçe daha da pekiştirmektedir. Bizler de bu çerçevede teşkilatımızın kurumsal yapısını ve ilişkiler ağını güçlendirecek, iş birliğimizi ve dayanışmamızı derinleştirecek adımlar atılmasına yönelik faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Bugünkü toplantı da bu konudaki azim ve isteğimizin somut bir yansımasıdır. Bilginin güçle eş anlamlı kabul edildiği günümüzde coğrafi bilgi ve harita da verinin en önemli bileşeni olarak görülmekte ve ülkelerin gelişmesine büyük katma değer sağlamaktadır. Gerçekten de bakıldığında coğrafi alandaki faaliyetler, ülkelerin gelişimi ve ilerlemesinde, keza hem iç hem de dış politikada güçlü ve bilinçli adımlar atabilmesinde stratejik bir öneme sahiptir. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı, artan bir gayret ve çağın icap ettirdiği teknolojik imkanlardan faydalanmak suretiyle sürdürüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden toplantıdan sonra 'TDT Haritacılık Kurumları Başkanlarının Haritacılık Alanında İş Birliğine Yönelik Deklarasyon Metni' imzalaması planlanıyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDT Haritacılık Toplantısı Ankara'da - Son Dakika

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