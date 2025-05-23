Teferic Şenlikleri Küçükköy'de Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Teferic Şenlikleri Küçükköy'de Coşkuyla Başladı

23.05.2025 18:51  Güncelleme: 19:15
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Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde düzenlenen Teferic Şenlikleri başladı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, şenliğin bir halk hareketi olduğunu vurguladı. Etkinlik, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin katılımıyla gerçekleşti.

(BALIKESİR)- Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen Teferic Şenlikleri başladı. Şenliğe katılan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Şunu çok açık bir şekilde gördük ki, Teferic Şenlikleri sadece bir etkinlik değil, bir halk hareketidir. Bu şenlik, Küçükköy halkına büyük bir heyecan, tarifsiz bir özgüven kazandırmıştır" dedi.

Ayvalık Belediyesi'nin düzenlediği ve Küçükköy Mahallesi'nin ev sahipliği yaptığı Teferic Şenlikleri, Bosna Hersek, Makedonya ve Sırbistan'dan gelen misafirlerin de katılımıyla, Küçükköy Üretim Mutfağı önünden hareket eden kortejle başladı.

Şenliğe, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemoviç, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi şehirlerinden Sjenica Belediye Başkanı Munip Mujagiç, daire amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Pendik Bosna Sancak Derneği bünyesindeki yaklaşık 50 dansçının katılımı ve bando eşliğinde  gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, Küçükköy Camisi'nin avlusuna kadar folklorik müzikler eşliğinde sürdü.

"Teferic Şenlikleri sadece bir etkinlik değil, bir halk hareketidir"

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu yıl sekizincisi düzenlenen Teferic Şenlikleri'nin artık ulusal düzeyde de ilgi görmeye başladığını söyledi. Kent sokaklarında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklar ile karşılaşmanın, onlarla sohbet etmenin, beğeni almanın, onların ilgisini görmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Ergin, "Şunu çok açık bir şekilde gördük ki, Teferic Şenlikleri sadece bir etkinlik değil, bir halk hareketidir. Bu şenlik, Küçükköy halkına büyük bir heyecan, tarifsiz bir özgüven kazandırmıştır. Her geçen yıl büyüyen, güçlenen, kök salan bir bayram havası içindeyiz. Yıllar önce birkaç küçük stantla başladığımız bu yolculuk, bugün adeta bir kültür şölenine dönüşmüştür. Her sene daha fazla hemşehrimiz stant açmakta, daha çok mekan hayat bulmakta, el emeği göz nuru ürünlerimiz daha fazla çeşitlenmekte, bu güzel toprakların bereketi adeta her köşe başında kendini göstermektedir" dedi.

"Birlikte daha nice Teferic Şenlikleri'nde buluşacağız"

Teferic Şenlikleri'nin artık sadece Küçükköy'ün değil, ülkenin dört bir yanından gelen konukların da merakla beklediği bir etkinlik haline geldiğini vurgulayan Ergin, "Bu da bizlere daha iyisini yapma, daha güzeline ulaşma, daha geniş kitlelere ulaşarak bu kültürel zenginliği yaygınlaştırma gibi büyük bir sorumluluk yüklüyor. ve bilin ki biz bu sorumluluğu seve seve üstleniyoruz! Daha kapsamlısını, daha renkli ve daha kapsayıcı bir teferic için var gücümüzle çalışacağız. Birlikte üretecek, birlikte büyüyecek, birlikte daha nice Teferic Şenlikleri'nde buluşacağız" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sonsuz şükranlarımı sunuyorum"

Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemoviç ise Küçükköy'de düzenlenen Teferic Şenlikleri'nin yüz yıldır Anadolu topraklarından yaşayan Karadağlı soydaşlarının bir araya geldiği çok anlamlı bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Azemoviç, "Ülkemizin insanına sahip çıkan ve bu topraklarda özgürce yaşamalarını sağlayan Anadolu halkına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Her yıl bu listeye aday olan Küçükköy'ümüz de aday"

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ise Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemoviç'in kibar teşekküründen duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Belediye Başkanımız ve değerli misafir bakanımız konuşmalarında Küçükköy'ün tarihçesine değindiler. Biliyorsunuz, Birleşmiş Miletler bünyesindeki Dünya Turizm Örgütü, her yıl geleneklerini ve kültürünü muhafaza eden, turizm ve ekonomik değerlerinin yanı sıra benzeri özellikleriyle ön plana çıkan dünyadaki tüm köyler içerisinde, dünyanın en iyi turizm köylerini oluşturuyor. Geçmişte Bursa'daki Cumalıkızık, İzmir'in Şirince, Ödemiş'teki Birgi, bu listelere girerek bu imkanlardan ve olanaklardan yararlandı. İnşallah her yıl bu listeye aday olan Küçükköy'ümüz de aday. Bu listeye girmeyi Küçükköy'de hak ediyor" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, Küçükköy'ün tarihi sokaklarında yöre halkının oluşturduğu stantları gezdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Teferic Şenlikleri Küçükköy'de Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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