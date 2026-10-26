Tehdit altındaki çayırkoşarı Antalya Manavgat'ta kaydedildi, Türkiye'de 506'ncı tür oldu - Son Dakika
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Tehdit altındaki çayırkoşarı Antalya Manavgat'ta kaydedildi, Türkiye'de 506'ncı tür oldu

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Tehdit altındaki çayırkoşarı Antalya Manavgat\'ta kaydedildi, Türkiye\'de 506\'ncı tür oldu
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Küresel ölçekte nesli tehdit altındaki çayırkoşarı, Antalya Manavgat'ta 25 Ekim sabahı görüntülendi; tür Türkiye'de ilk kez kaydedilerek 506'ncı, Antalya'da 361'inci kuş türü oldu. Gözlemciler kara ve hava yoluyla bölgeye gelip kuşu fotoğrafladı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde görüntülenen, küresel ölçekte nesli tehdit altındaki çayırkoşarı, Türkiye'nin 506'ncı, Antalya'nın ise 361'inci kuş türü oldu. Hollandalı gözlemci Jourdy Houkes'un ilk kaydını yaptığı kuşu görmek isteyen gözlemciler, kara ve hava yoluyla Antalya'ya gelerek türü fotoğrafladı.

Manavgat'ın Ulualan bölgesi Manavgat Çayı ağzında 25 Ekim sabahı gözlem yapan Hollandalı Jourdy Houkes, çayırkoşarını görüntüledi. Houkes'un haber vermesinin ardından bölgeye gelen Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri, türü teyit edip fotoğraf ve görüntülerle kayıt altına aldı. Türkiye'de ilk kez kaydedilen kuş, gözlemciler arasında heyecan yarattı.

KUZEY AMERİKA TÜRÜ TÜRKİYE'DE

Türkiye Kuş Kayıt Komitesi Başkanı ve Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyesi Mustafa Erturhan, "Normalde bir Kuzey Amerika türü ama yolunu şaşırıp bazen Avrupa'ya gelen bireyler oluyor. Genelde Batı Avrupa'da görüyoruz. Bu kadar doğuda görülen bireylerden birisi. Türkiye için 506'ncı kuş türü olarak listemize eklendi" dedi.

KARA VE HAVA YOLUYLA GÖZLEME GELDİLER

Çayırkoşarının görüntülendiği haberinin yayılması üzerine İstanbul başta olmak üzere birçok ilden kuş gözlemcisi, kara ve hava yoluyla Antalya'ya geldi. Bölgeye ulaşan gözlemciler kuşu görüp fotoğrafladı. Haberi alınca ilk uçakla Antalya'ya gelen kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu da havalimanında koşarken çektiği videoyu sanal medya hesabından paylaşıp, "Dünyada görmediğim bir kuş, Antalya Manavgat Çayı ağzına geldi. Ne olduğunu görebilirsem söyleyeceğim. Haber 11.30'da geldi. İlk uçakla geldim" diye konuştu. Yoğurtcuoğlu, akşama doğru bölgedeki gözlemcilere katıldı.

ANTALYA'NIN 361'İNCİ KUŞ TÜRÜ

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun, "Bugün Antalya Manavgat'ta çok güzel bir haber alarak sabaha başladık. Şu an Manavgat'ta deniz kenarındayız, nehir ağzı bölgesindeyiz. Sabah Hollandalı bir kuş gözlemcisi burada gözlem yaparken çayırkoşarını görüyor ve bize haber verdi. Hemen Antalya Kuş Gözlem Topluluğu olarak alana geldik. Bu tür Türkiye'nin 506'ncı, Antalya'nın da 361'inci türü oldu" dedi.

HER YIL NADİR KUŞLARI AĞIRLIYOR

Alanın kuşlar açısından önemine dikkati çeken Gökçe Coşkun, "Bu alanın her sene ilkbahar ve sonbaharda birçok nadir kuşa ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Bugün de onlardan bir tanesine tanıklık ettik. Kuş gözlemcileriyle çok güzel bir gün geçiriyoruz" diye konuştu. Gözlem gününü sanal medya hesabından da paylaşan Coşkun, "Bu anı topluluktan pek çok arkadaşla birlikte, aynı çayırda yaşamak mükemmeldi" dedi.

İKİ KITA ARASINDA BİNLERCE KİLOMETRELİK GÖÇ

Sanal medya paylaşımında türün özelliklerini de anlatan Coşkun, çayırkoşarının Alaska ve Kanada'nın Arktik tundrasında kuluçkaya yattığını, kışı ise Arjantin ve Uruguay'ın pampalarında geçirdiğini belirtti. Her yıl iki kıta arasında binlerce kilometre göç eden türün kısa otlu çayırlarda, meralarda ve tarlalarda böcek avladığını aktaran Coşkun, bej yüzü, iri koyu gözü, pullu sırtı ve sarı bacaklarıyla tanındığını kaydetti. Coşkun, Avrupa'ya ise çoğunlukla sonbahar göçünde, yolunu şaşıran az sayıdaki bireyin ulaştığını belirtti.

SOL AYAĞINDA AKSAMA GÖZLENDİ

Manavgat'ta görüntülenen kuşun sol ayağında aksama bulunduğunu da paylaşan Coşkun, "Görünür bir yara ya da yaralanma yoktu. Kuş o ayağından destek alabiliyordu. Rahatça yürüyüp besleniyor ve uçuyordu" diye konuştu.

NESLİ TEHDİT ALTINDA

Öte yandan bilimsel adı 'Calidris subruficollis' olan çayırkoşarı, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde küresel ölçekte nesli tehdit altındaki türler arasında yer alıyor. BirdLife International'ın değerlendirmesine göre tür, nüfusundaki azalma nedeniyle 2024 yılında 'Tehdide Yakın' kategorisinden 'Hassas' (VU) kategorisine alındı. Bu nedenle çayırkoşarı, yalnızca Türkiye'de ilk kez görülmesiyle değil, dünya genelindeki korunma ihtiyacıyla da dikkati çekiyor.

Kaynak: DHA
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