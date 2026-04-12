Tekirdağ'da Deprem Laboratuvarı Kuruldu

12.04.2026 10:00
Namık Kemal Üniversitesi, deprem dayanıklılığını artırmak için Yapısal Deprem Laboratuvarı kurdu.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, üniversite bünyesinde kurulan 'Yapısal Deprem Laboratuvarı'nın bölgedeki yapıların depreme dayanıklılığını belirlemek ve yeni teknolojiler geliştirmek amacıyla faaliyetlerine başladığını söyledi. Bal, "Dünyada deprem teknolojileri ile ilgili ya da önemli binaların birçoğu, bu gördüğünüz cihazlar sayesinde yapısal izlemeye, yapı sağlığı izlemeye dediğimiz kısma tabi tutuluyor. Biz de bu yapıların depremdeki davranışlarını ya da diğer yükler altındaki davranışlarını bu cihazlar sayesinde sürekli olarak izliyoruz" dedi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin öncülüğünde 4 bin metrekare alan üzerine 'Yapısal Deprem Laboratuvarı' kuruldu. Aynı zamanda yapı sağlığı merkezinin de bulunduğu laboratuvarda cihazlar sayesinde binalardan alınacak verilerin burada toplanacağı belirtildi. Laboratuvarda özellikle Tekirdağ ve çevresindeki yapıların deprem performansı analiz edilerek, riskli yapıların belirlenmesi ve güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

'TOKYO VE TAYVAN'DA ORTAK PROJELER YÜRÜTÜLÜYOR'

NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, laboratuvarın ileri teknolojilerle donatıldığını belirterek, "Laboratuvarımızı, yapısal deprem mühendisliği uygulamalarının yapılabilmesi için gerçek ölçekteki yapısal testlerin ve özellikle deprem teknolojilerinin geliştirilmesi, sönümleyicilerin geliştirileceği bir laboratuvar. Yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip ama bunun yanı sıra laboratuvarımızın bir diğer özelliği, ilk defa laboratuvarımızın içerisinde yapı sağlığı izleme merkezi var. Yapı sağlığı izleme merkezi aslında bizim dünyadaki deprem mühendisliğinde geliştirilen sönümleyicilerin ve teknolojilerin kullanımı açısından çok önemli. Laboratuvarımız aynı zamanda Tokyo Teknoloji Enstitüsü ve Tayvan Ulusal Deprem Merkezi ile partner, ortak projeler yürütülüyor. Dünyada deprem teknolojileri ile ilgili ya da önemli binaların birçoğu, bu gördüğünüz cihazlar sayesinde yapısal izlemeye, yapı sağlığı izlemeye dediğimiz kısma tabi tutuluyor ve biz de bu yapıların depremdeki davranışlarını ya da diğer yükler altındaki davranışlarını bu cihazlar sayesinde sürekli olarak izliyoruz. Partner olduğumuz Tayvan Ulusal Deprem Merkezi ve Prof. Sai ile birlikte aslında Tayvan'da birçok proje izleniyor. Bunlar bazı izlenen projeler ile ilgili örnekler. İlk defa Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi uluslararası ölçekte yapı sağlığı izlemesini bu bölgede de gerçekleştirebiliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de yapı stoku maalesef ki depreme dayanıklı değil ve özellikle hastaneler gibi, okullar gibi deprem sonrasında kullanılması gereken binaların yapı sağlığı çok büyük önem arz ediyor. Çünkü deprem sonrasında hastanelere ihtiyacımız olacak ve biz de şu anda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin onkoloji hastanesi projesindeki bir betonarme yapı, nitelikli sönümleyicilerin kullanıldığı bir yapı. Bu bağlamda bu cihazlar sayesinde yapı davranışını sürekli olarak kontrol altında tutuyoruz. Bu cihazlardan anlık veri alıyoruz ve laboratuvarımızın içerisine bilgisayar ortamından bunlar analiz ediliyor, simülasyonları anlık olarak gerçekleştiriliyor. Bu cihazlar aslında üç yönlü olarak ivmeölçerlerdir. Sadece binanın anlık hareketlerini, periyotlarını, frekanslarını anlamamıza yardımcı olduğu gibi bu cihazları deprem erken uyarı sistemi ile entegre ettiğimizde depremin 25-30 saniye öncesinde meydana gelebileceğini de algılıyoruz" diye konuştu.

'EN UFAK HAREKETİ GÖRECEĞİZ'

Bal, ivme cihazlarının sade binalara değil tüm yapı, köprü gibi yapılarda kullanılmasının önemli olduğunu söyledi. Bal, "Tabii ki nokta olarak tüm binanın, işte yüksek bina olsun sadece bina değil, köprü gibi ya da tarihi yapılar gibi önemli kültür varlıkları içerisinde de yapılarda kullanılabilir ve aktif olarak da şu anda kullanıyoruz. Binadaki en ufak hareketi bile görebiliyoruz bu elemanlar sayesinde. Bizim şu anda Japonya ve Tayvan'la yürüttüğümüz ortak bir proje var. Bu da bölgemizi sanayi yapıları ile ilgili aslında ilk etapta. Çünkü Tekirdağ, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5'inci büyük şehri. Burada birçok sanayi kuruluşunun deprem olsa bile üretime devam edebilmesi ve kendini koruyabilmesi lazım. Bu bağlamda bu cihazlar sayesinde şu anda Tekirdağ'daki önemli bir sanayi kuruluşunun yapısal sağlık izlemesi bu cihazlar sayesinde laboratuvarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Bu da özellikle deprem sonrasında çıkabilecek ikinci hasarlara ve kesintisiz kullanım dediğimiz düzeyin sağlanması için bu cihazlar bizim için kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ genelinde hızlı deprem tarama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Bal, kentte yaklaşık 230 bin binanın incelendiğini ve elde edilecek veriler doğrultusunda gerekli önlemlerin kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

Kaynak: DHA

“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu
“Komşu“ Işın Karaca’yı deport etti: Milli bir meseleymiş "Komşu" Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi

10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
07:43
Pakistan’dan ABD ve İran’a “Ateşkesi sürdürün“ çağrısı
Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
07:35
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah’ın silahsızlandırılması için ABD’den yardım isteyecek
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek
07:02
İslamabad’da 21 saatlik görüşme ABD ve İran kararını duyurdu
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu
00:01
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
23:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrail’li bakana cevap Mansur Yavaş’tan geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi
