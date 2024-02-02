TEKNOFEST, Dünyanın En Büyük Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivaline Ev Sahipliği Yapacak

Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 46 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmalarına ev sahip sahipliği yapacak.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST'te, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda söyleşiler ve etkinlikler gibi birçok faaliyet gerçekleştiriliyor. Etkinlik, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
TEKNOFEST; 2018 ve 2019'da İstanbul'da, 2020'de Gaziantep'te, 2021'de İstanbul'da, 2022'de Samsun ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 2023'te ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlendi.
Festivalin bu yıl yeni adresi Adana olacak. "TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon lira ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.
Her yıl bir önceki seneye göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yer aldığı TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, bu sene 46 ana kategori ve 117 alt kategoride düzenlenecek. İnsansız hava araçlarından çevre ve enerji teknolojilerine, jet motor tasarımından sağlıkta yapay zeka uygulamalarına kadar çeşitli kategorilerde gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.
6 yılda milyonlarca yarışmacıya ev sahipliği yaptı
İlk günden itibaren TEKNOFEST'in rakamları şu şekilde:
"TEKNOFEST 2018: 2 düzenleyici kuruluş, 28 paydaş kurum, 14 farklı kategoride teknoloji yarışması, 2 milyon liradan fazla ödül, 2 milyon liradan fazla maddi destek, 4 bin 333 takım başvurusu, 20 binden fazla kişi başvurusu, 750'den fazla finalist takım, 2 binden fazla finalist kişi, 550 bin festival ziyaretçi sayısı.
TEKNOFEST 2019 : 2 düzenleyici kuruluş, 53 paydaş kurum, 19 farklı kategoride teknoloji yarışması, 2 milyon liradan fazla ödül, 4 milyon liradan fazla maddi destek, 81 il, 122 ülke, 17 bin 373 takım başvurusu, 50 binden fazla kişi başvurusu, 2 binden fazla finalist takım, 10 binden finalist kişi, 1 milyon 720 bin festival ziyaretçi sayısı.
TEKNOFEST 2020: 2 düzenleyici kuruluş, 63 paydaş kurum, 21 farklı kategoride teknoloji yarışması, 3 milyon liradan fazla ödül, 4 milyon liradan fazla maddi destek, 81 il, 84 ülke, 20 bin 197 takım başvurusu, 100 binden fazla kişi başvurusu, 1.260'tan fazla finalist takım, 5 binden fazla finalist kişi, Kovid-19 sebebiyle ziyaretçiye kapalı gerçekleştirildi.
TEKNOFEST 2021: 2 düzenleyici kuruluş, 72 paydaş kurum, 35 farklı kategoride teknoloji yarışması, 5 milyon liradan fazla ödül, 7 milyon liradan fazla destek, 81 il, 111 ülke, 44 bin 912 takım başvurusu, 200 binden fazla kişi başvurusu, 2 bin 200'den fazla finalist takım, 13 binden fazla finalist kişi, 1 milyon festival ziyaretçi sayısı.
TEKNOFEST 2022: 2 düzenleyici kuruluş, 98 paydaş kurum, 40 farklı kategoride teknoloji yarışması, 7 milyon liradan fazla ödül, 22 milyon liradan fazla maddi destek, 81 il, 107 ülke, 154 bin 34 takım başvurusu, 600 binden fazla kişi başvurusu, 5 bin 960'tan fazla finalist takım, 27 binden fazla finalist yarışmacı, 1 milyon 250 bin festival ziyaretçi sayısı.
TEKNOFEST 2023: 2 düzenleyici kuruluş, 123 paydaş kurum, 44 farklı kategoride teknoloji yarışması, 20 milyon liradan fazla ödül, 20 milyon liradan fazla malzeme desteği, 81 il, 100 ülke, 337 bin 744 takım başvurusu, 1 milyondan fazla yarışmacı başvurusu, 3 binden fazla finalist takım, 12 binden fazla finalist yarışmacı."
Cumhuriyet'in 100. yılında 4,5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı
2018 yılında İstanbul'da 550 bin kişiyi ağırlayan TEKNOFEST, 2019'da yine megakentte 1,72 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Kovid-19 salgını sebebiyle 2020'de Gaziantep'teki TEKNOFEST ziyaretçilere kapalı olarak gerçekleştirilmişti.
İstanbul'da 2021'de 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan festival, 2022'de ilk kez yurt dışında 300 bin ziyaretçinin katılımıyla Azerbaycan Bakü'de düzenlendi. 2022'de Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Karadeniz'e ise 1,25 milyon kişi katıldı.
Çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan etkinlik, Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'da 2,5 milyon, Ankara'da 943 bin ve İzmir'de 1,1 milyon olmak üzere toplam 4,5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.
Malezya Af Kurulu, yolsuzluktan mahkum edilen eski Başbakan Najib Razak'ın 12 yıllık hapis cezasını yarıya indirip verilen para cezasını da büyük oranda düşürdü.
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce babasının doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Türkoğlu'nun estetiksiz hali de dikkat çekti.
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, ocak ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 artarken, gömlek fiyatı yüzde 13,92 azaldı. Diğer artış yaşanan ürünler arasında diş tedavi ücreti, kapıcı ücreti, otobüs bilet ücreti, röntgen çekim ücreti, laboratuvar tahlil ücretleri, yeşil soğan ve kıvırcık salata yer aldı. Azalış gösteren diğer ürünler ise takım elbise, ceket, portakal, palto ve otel oda konaklama ücreti oldu.
Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
ABD'de tutuklanan ve itirafçı olmasının ardından tahliye edilen Rıza Sarraf, ABD basınında yine bir numaralı gündem oldu. Suriye ve Afganistan'daki saldırılar sırasında kayıplar yaşadığı gerekçesiyle Halkbank ve Zarrab'a tazminat davası açan Amerikalı askerler ve ailelerinin avukatları, Sarraf'ın kayıplara karıştığını öne sürdü.
CHP, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Gökhan Günaydın, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu belirterek, kararın 15 gün içinde Meclis'e gönderilmesi gerektiğini ve neden daha önce okunmadığını sordu.
Antalya'da anne adayları için satışa sunulan yeşil erik, fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ortalama 20 gram olan yeşil eriğin adedi 100 TL'den satılırken, 1 kilogram yeşil eriğin fiyatı ise yaklaşık 3 gram altın fiyatına denk geliyor.
En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması emeklilerde hayal kırıklığına neden olurken yerel seçimlere kısa bir süre kala seyyanen zam beklentisi artmaya başladı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre seçimden önce emeklilerin maaşına 7 bin TL'lik bir zam yapılacağı öne sürüldü.
Son Dakika › Güncel › TEKNOFEST, Dünyanın En Büyük Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivaline Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?