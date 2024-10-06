TEKNOFEST\'te Gençlere Proje Geliştirme Vurgusu

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ADANA'da ilk kez gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Demirören Medya standına kurulan Radyo D stüdyosuna yayın konuğu olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar, "Gençlerin mutlaka bir proje geliştirip, o projeyle topluma ve insanlığa fayda sağlama konusunda çalışmalar ortaya konulmasını oldukça önemsiyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Vakfı ana yürütücülüğünde bu yıl 7'nci kez gerçekleştirilen ve 5 gün boyunca süren TEKNOFEST'te Demirören Medya Grubu'nun standı, yoğun ilgi gördü. Standın ortasına kurulan ve Radyo D'nin Adana stüdyosuna da dönüştürülen podcast odası, birbirinden önemli konukları ağırladı. Radyo D'nin konuğu olan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar, program sonrasında yaptığı açıklamada, "Adana, bizi çok güzel karşıladı. TEKNOFEST, gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu, bizi çok mutlu ediyor. Bugün 5'inci günü ve dışarıda binlerce insan var. Gerçekten bunu görmek, bu heyecanımızı onlarla paylaşmak, bize daha fazla enerji veriyor" dedi.

'TEKNOFEST, GENÇLER İÇİN DOĞRU BİR LOKASYON'

TEKNOFEST'in teknolojiye meraklı ve proje gerçekleştirmek isteyen gençler için doğru bir lokasyon olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Gençlerin burada neye ilgisi olduğunu keşfetmesi ve yarışmalarda yer alması, en azından başvuru yapıp denemesi, tekrar tekrar deneyerek proje geliştirmesi çok önemli. İlkokul seviyesinden mezun seviyesine kadar yarışmalar düzenleniyor. Gençlerin mutlaka bir proje geliştirip, o projeyle topluma ve insanlığa fayda sağlama konusunda çalışmalar ortaya konulmasını oldukça önemsiyoruz. Projeden sonra yeni girişimciler ve dünyaya yeni markalar çıkmasını istiyoruz. Bu anlamda ekipleri Girişim Merkezimizde farklı programlarla destekliyoruz. TEKNOFEST Adana'da ilk defa 'Şampiyonlar Ligi' düzenledik. Bu formatla daha önceki yarışmalarda 1'incilik elde eden ekiplerin, iletişim kabiliyetlerini denedik. İlk gün ekiplerin, projelerini bir dakikalık videolarla anlatmalarını istedik. Teknolojinin toplumsal fayda için kullanılmasını öncelikli olarak görüyoruz. İkinci günde ise onlardan teknoloji tabanlı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmelerini istedik. Şampiyonlar Ligi'nde dereceye girenlerin de ödüllerini vereceğiz" diye konuştu.

'GENÇLERE BİR ŞEYLER AKTARMAK ÖNEMLİ'

Radyo D'de keyifli bir yayın gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, "Programda iletişimden bahsettik. Gençlere bir şeyler aktarmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bunu hem dinleyicilere hem gençlere aktarma fırsatı bulduğumuz için çok memnun oldum" dedi.