Televizyon yarışmasında performansıyla gündem olan çiftçi ayçiçeği hasadına başladı - Son Dakika
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Televizyon yarışmasında performansıyla gündem olan çiftçi ayçiçeği hasadına başladı

Televizyon yarışmasında performansıyla gündem olan çiftçi ayçiçeği hasadına başladı

Kayseri'de yaşayan Menekşe Koyuncu, bir televizyon programındaki yarışmada sergilediği performansla gündeme gelmişti. Şimdi ise Yeşilhisar ilçesinde ayçiçeği hasadına başladı. Koyuncu, çekirdek üretimi yaptığı 30 dönüm alanda verimli topraklarda yetişen çerezlik ayçiçeği üretiyor.

29.08.2024 15:47
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KAYSERİ'de yaşayan, bir televizyon programındaki yarışmada sergilediği performans ile sosyal medyada gündem olan çiftçi Menekşe Koyuncu (64), Yeşilhisar ilçesinde ayçiçeği hasadı yaptı. Koyuncu, "Çekirdek üreticisiyim. 30 dönüm çekirdek ektik. Bu çekirdeğin özelliği, havası, suyu, her şeyi, Erciyes Dağı'nın püskürttüğü lavlardan oluşan verimli topraklarda üretiliyor olması. Bu bölgede çekirdek üretimi tamamen çerezlik olarak üretiliyor" dedi.

Yeşilhisar ilçesi Musahacılı Mahallesi'nde yaşayan Menekşe Koyuncu, bir televizyon kanalındaki bilgi yarışmasında gösterdiği performans ile 30 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Yarışmada sempatik tavırlar sergileyen Koyuncu, sosyal medyada da gündem oldu. Çiftçilikle uğraşan Menekşe Koyuncu, Erciyes Dağı eteklerinde Türkiye'nin önemli çerezlik ayçiçeği üretim merkezlerinden Yeşilhisar ilçesinde ayçiçeği hasadına başladı.

30 dönüm alanda çekirdek ekimi yaptığını söyleyen Koyuncu, " 8-9 ton hasat yaptık. Çekirdeğin hasadı ağustos ortasında başlayıp ve eylülün başlarında sona eriyor. Hasat çok güzel geçti. Tüccar geliyor. Seni ölçüyor biçiyor. Hoşuna giderse değerini veriyor, alıp gidiyor. Biz de sattık. Bu yıl çekirdeğin kilogramını 40 TL'den verdik. Bu çekirdeğin özelliği, havası, suyu, her şeyi, Erciyes Dağı'nın püskürttüğü lavlardan kaynaklı verimli topraklarda yetişiyor olması" diye konuştu.

'BENİ KÜÇÜMSEDİLER'

Lise mezunu olduğunu ve yarışmalara katılma hayali olduğunu da belirten Menekşe Koyuncu, "İçimde bir uhde kalmıştı. Bu uhdemi gidermek için yarışmalara bakıyordum. Benim bu içimdeki o şeyi yeğenlerim, çocuğum fark ettiler. 'Seni yarışmaya gönderelim' dediler ve gönderdiler. Ben de bu yarışmaya gittim. Ben, daha önce 'Kadın Çiftçiler Vermikompost Üretiyor' projesi kapsamında 500 kişi içinden birinci oldum ve Avusturya'ya eğitime gittim. Bir hafta eğitim gördüm. Yarışmacılar beni böyle köylü kıyafetiyle yaşlı bir halimle görünce hepsi dediler ki; 'Bu yaşlı kadın' ama benim kulağım duydu. 'Bu yaşlı kadının ne işi var bu yarışmada gençler dururken, üniversiteliler dururken' diye beni küçümsediler. Ben de yarıştım. Onlardan da iyi yarıştım. Seyirciler de olsun, yarışmacılar da olsun, benim doğal halimi beğendiler, yarışmamı da beğendiler. 'Sen çok doğaldın, samimiydin' dediler. Yarışmadan çıktıktan sonra hepsi beni tebrik etti" ifadelerini kullandı.

'BAZI ÇEKİRDEKLERDE KAFA HASTALIĞI OLDU'

Menekşe Koyuncu'nun kardeşi Mustafa Şahin ise ablası ile gurur duyduğunu söyleyerek, "Çekirdek hasadımız 10 Ağustos'ta başlar. Genelde yurt içindeki tüccarlarımız alıyor. Erciyes Dağı'nın eteklerinde olduğu için kalitesi çok iyi olur. Çekirdekte özellik hektosunun önemli olması hektolarımız da toprak yapısından dolayı çok iyidir. 4 gün bu şekilde kuruması gerekiyor. Bunu da daha randımanlı daha kaliteli çıkması için yapıyoruz. Bu sene havaların çok sıcak gitmesinden bazı çekirdeklerimizde kafa hastalığı oldu. Bazı bölgelerde verim kaybı olabilir. Ayçiçeğini farklı kılan bizim topraklarımızın yapısı. Topraklarımız iyi olduğundan, topraklarımız kaliteli olduğundan bizim verimimiz daha kaliteli. Hektomuz daha yüksek. A kalite çekirdek, birinci sınıf çekirdek" dedi.

Haber-Kamera: Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yeşilhisar, Kayseri, Çiftçilik, Tarım, Güncel, Son Dakika

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