Tepebaşı Belediyesi\'nden Dünya Temizlik Günü Etkinliği

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, temiz bir çevre için sivil çevre hareketlerinden biri olan 'Let's Do It Türkiye' ile farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada eş zamanlı düzenlenen çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında tüm dünyada Let's Do It Türkiye tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen farkındalık amaçlı temizlik etkinliğine katıldı. Her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü için Belediye tarafından çevre temizleme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, Tepebaşı İklim Sözcüleri, Let's Do It Türkiye, Haydi Yapalım Derneği, TEMA Eskişehir İl Temsilciliği, Türk Kızılay, Türk Kızılay Kadın, Türk Kızılay Genç, Yeşilay, Genç Yeşilay, ESOGÜ Uluslararası Öğrenciler Kulübü, Eskişehir Yazılıkaya Rotaract Kulübü, AIESEC, Haydi Gençlik Platformu, ESOGÜ Türk Dünyası Gençlik Topluluğu ve doğasever vatandaşlar katıldı.

İnsanlarda 'çöp körlüğü' denilen kavramı yenmek ve yaşanabilir bir çevre için 'bir gün değil her gün temizlik' felsefesini yaygınlaştırmak için düzenlenen etkinlikte sivil toplum kuruluşları ve doğaseverler çevreyi temizlemek için bir araya geldi. Eti Caddesi'nde bulunan Bağlar Kum Saha Parkı'ndaki etkinliğe Belediye Başkan Vekili Erdal Şahbaz'ın yanı sıra CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda doğasever katıldı. Çöp toplama etkinliği öncesinde Belediye temizlik işçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu konser verdi. Çalınan şarkı ve marşlara katılımcılar da hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserin ardından konuşan Belediye Başkan Vekili Erdal Şahbaz, "Tüm dünyada ortak bir etkinlik yapılıyor, dünyanın geleceği ile ilgili. Temizlik gününü sadece temizlik kavramıyla sınırlı tutmamak gerekiyor. Çocuklarımızın daha temiz dünyada yaşaması için hep birlikte çalışacağız" dedi.