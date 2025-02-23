Tepsam Başkanı Teoman Yıldırım Yeni Parti Kuruyor: "Temel Kavramımız, Güçlü Ekonomiyle Güçlü Türkiye'yi Oluşturmak"

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Haber: Zehra Değirmenci/Sibel Kahraman

(BURSA) - Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) ve Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Başkanı Teoman Yıldırım, kurulma aşamasında olan yeni siyasi parti hakkında ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Yıldırım, "Süreçte güçlü kadro, güçlü ilke, güçlü siyaset anlayışı çerçevesinde yeni bir siyasal oluşum ve parti oluşumu gereği haiz olmuştur. ve bu yolda bu amaç doğrultusunda siyasal oluşumu bugün itibariyle başlatıyoruz" dedi.

(TEPSAM) ve Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Başkanı Teoman Yıldırım, "Güçlü muhalefet, güçlü iktidar, güçlü Türkiye" sloganıyla yeni bir parti kurma aşamasında olduklarını söyledi.

Kurulacak parti hakkında ANKA Haber Ajansı'na konuşan Yıldırım, Türkiye'de daralmış siyaset yapısından kaynaklı yeni bir oluşumun gereğinin duyulduğunu, güçlü muhalefet oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Neden bir siyasi parti ihtiyacı var derseniz güçsüz bir muhalefet kaynaklı olan durumda iktidarın tek başına yürüttüğü süreçte güçlü kadro, güçlü ilke, güçlü siyaset anlayışı çerçevesinde yeni bir siyasal oluşum ve parti oluşumu gereği haiz olmuştur ve bu yolda bu amaç doğrultusunda siyasal oluşumu bugün itibarıyla başlatıyoruz" diye konuştu.

Teoman Yıldırım, partinin ismi konusunda çalışma yaptıklarını, tamamlanmasının ardından kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını bildirdi.

"Partinin çizgisi herkesi kucaklayan Atatürkçü çizgiye sahip olacak"

Partilerinin, ne sağcı ne solcu, Türk bayrağını seven, Türk milliyetçisi olan herkesi kucaklayan, Atatürkçü çizgiye sahip bir parti olacağını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Bizim için siyasal düşüncenin önemi yok. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türk bayrağını sevmesi ve Türkiye Cumhuriyeti çerçevesinde Atatürk ilke ve inkılaplarına layık olması bizim için yeterlidir. Türkiye'de daralmış bir ekonomik sistem söz konusu ve bu daralmış ekonomik sistemden dolayı mevcutta en temel noktamız güçlü Türkiye politikası. Sloganımız güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, üreten Türkiye, yerli ve milli sermayeyi ayakta tutma ilkesi. Türkiye'de maalesef asgari ücretliden emekliye bütün herkes dar boğaz içerisinde yaşamakta. Temel kavramımız güçlü ekonomiyle güçlü Türkiye'yi oluşturmak. Partimizin en temel kıstası ekonomi üzerinden gidecektir. Kültürel ve sosyal anlamda da Türkiye mevcut durumda maalesef ahlaki değerleri çökmüş durumda. Toplumun ahlaki değerleri çökmüş durumda. Bunu tekrardan Türkiye'ye kazandırmak ve Türkiye'yi eski Türkiye haline getirmek temel kavramımız olacaktır.

"Parti içinde 'siyasette kirlenmemiş yüzler' olacak"

Bizim partimizi diğer partilerden ayıran en temel özelliği kirlenmemiş yüzler üzerinden gidiyor olmamız. Mevcutta siyaset hep aynı yüzler çerçevesinde ilerlediği için, popüler olan insanlar mutlak suretle partimizin içerisinde olacaktır. Ama genç kadro, dinamik kadro, temel ve ilkeler çerçevesinde, siyaset içerisinde liyakatli kadro çerçevesinde ilerlemek istiyoruz. Hedefimiz yüzde birlik bir parti olmak değil, hedefimiz güçlü bir muhalefet. Daha sonradan liyakatli iktidar olmak yolunda, liyakatli kadrolar çerçevesinde iktidarı hedef alıyoruz. Türkiye kamuoyunun birliği birçok isim söz konusu. Ama şu anda parti kuruluş aşamasında olduğundan dolayı bunu söylemem doğru teşkil etmez. Ama kamuoyunun bildiği ve daha önceden mevcut durumdaki süreçte milletvekilliği yapmış, belirli kurum ve kuruluşlarda görev almış, belediye başkanlığı yapmış isimler söz konusudur. Burada önemli olan üretmek, temel kıstas üretmek. Ben burada Çin'in en büyük örnek olduğunu düşünüyorum."

Teoman Yıldırım, savunma sanayisinden tekstile, bütün alanlarda, bütün sektörlerde üreten, yerli ve milli üretimini destekleyen bir Türkiye oluşturulması halinde ekonomik darboğazın önüne geçileceğini, toplumun da güçleneceğini vurguladı.

"Düşünce özgürlüğünün olduğu bir Türkiye'de güçlü bir Türkiye ortaya çıkar"

Amaçlarının güçlü Türkiye, güçlü ekonomi olduğunu yineleyen Yıldırım, güçlü Türkiye için düşünce özgürlüğünün de önemli olduğunu belirterek, "Bizler eleştiriye açık olmalıyız ki toplumdaki hatalarımızı kendimiz öğrenelim. Bunu siyasal parti olarak söyleyemiyorum. Kişisel hürriyet çerçevesinde eşitlik ilkesi kavramına kişiler hür iradenin çerçevesinde her şeyi söyleyebilmeli. Eleştiri doğru ve düzgün bir şekilde yapıldığı sürece bunun siyasal parti ya da muhalefet partisi fark etmeksizin herkes eleştiriler boyutta her şeyi ifade edebilmeli. Düşünce özgürlüğü olmalı. Düşünce özgürlüğünün olduğu bir Türkiye'de güçlü bir Türkiye ortaya çıkar" değerlendirmesini yaptı.