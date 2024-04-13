PKK\'nın sözde sorumlusu İstanbul\'da yakalandı

Kudret Balaban:

Yakinda Istanbul onlarla dolacak ve onlara bölgeler verilecektir

38 43 Yanıtla

fatih mazlum: Sen hayal aleminde yasamaya eevam et kudret ne iciyorsan da biraz azalt 36 24

Alper Elma: geleceği olanların gorecegide olacak. hele bu ortalık bir gün karışsinda gör tavuk gibi kimler kaçacak herkes görecek. terör sempatizanları kafasini dahi camdan cikaramayacak. 14 7