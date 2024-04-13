PKK'nın sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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PKK'nın sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı

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Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" olan terörist Serhat G, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Serhat G'nin çeşitli suçlardan hapis cezası bulunduğu ve Interpol tarafından arandığı belirtildi.

13.04.2024 14:15
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Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" terörist Serhat G, Fransa'dan geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 2022 yılında çarptırıldığı 4 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Serhat G'nin uçakla İstanbul'a geleceğini tespit etti.

İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaktan inen Serhat G, burada hazır bekleyen polislerce gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANMA TALEBİ

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" olarak faaliyet gösteren terörist için ayrıca İnterpol Daire Başkanlığınca kırmızı bültenle aranma talebi bulunduğu öğrenildi.

Terörist Serhat G'ye Paris Ceza Mahkemesince de "terörizmi finanse etmek" suçundan 2 yıl 10 ayı denetimli serbestlik olmak üzere toplam 4 yıl hapis ve gözetim altında tutulma cezası verildiği ayrıca 5 yıl boyunca silah bulundurma veya taşımasının yasaklandığı belirtildi. Bu kişinin 2014'de terör örgütünün kırsal alanına katıldığı saptandı.

PKK\'nın sözde sorumlusu İstanbul\'da yakalandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PKK'nın sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • huseyin ergun: Chp den ve demden ses çıkmadı hayret. Eli kulağındadır 108 101 Yanıtla Mustafa POLAT: Bu ülke şehide kelle diyenleri yuttu. Vatanın bekası siyaset üstü bir mevzudur. Vatandaşları şucu bucu diye kutuplaştırma. Chp olmadan Atarürk’e, akp olmadan İslam’a, Mhp olmadan milliyetçiliğe, dem olmadan Kürtler’e sahip çıkan bir milletimiz var. 230 18 Osman Gazi: Dem pkk yı savunuyor, chp dem ile uzlaşma yaptı. Bu ne anlama geliyor. Hani bunlarla görüşmek hainlikti. Hani megri megri hainlikti Yapanlar haindi, peki bunlar Mustafa Kemal ataturkcümü. 46 75 huseyin ergun: Eli kulağındadır diyordum. Dislike lar patladı. Demek ki doğru söylüyorum. 10 8
  • Mükerrem Kılıç: Bunlar arazide fare gibi domuz gibi yaşıyo o yüzden çok fark etmez bu pislikler için 115 10 Yanıtla
  • Kudret Balaban: Yakinda Istanbul onlarla dolacak ve onlara bölgeler verilecektir 38 43 Yanıtla fatih mazlum: Sen hayal aleminde yasamaya eevam et kudret ne iciyorsan da biraz azalt 36 24 Alper Elma: geleceği olanların gorecegide olacak. hele bu ortalık bir gün karışsinda gör tavuk gibi kimler kaçacak herkes görecek. terör sempatizanları kafasini dahi camdan cikaramayacak. 14 7 Ercan Cikmaz: Mazlum sen kendini Avutmaya devam et olacak lari göz ardi etmeye de 0 0
  • fatih mazlum: Emniyet bu barzoyu türk milliyecilerine teslim et !!! 14 6 Yanıtla
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