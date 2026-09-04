Güler: Terörsüz Türkiye Hedefi İçin Çalışmalar Sürüyor

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nın bu döneminde risklerin her birini planlıyoruz, hesaplıyoruz ve gençlerimizle, vatandaşlarımızla beraber bunlar için nasıl bir önlem almamız gerektiği üzerinde kafa yoruyoruz. 'Terörsüz Türkiye' ve bölgenin terörden arındırılmış hedefi noktasındaki çalışmalarımız bu doğrultuda ve minvalde devam ediyor." dedi.

Güler, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kongreye katılanları ve emeği geçenleri rahmetle ve hürmetle andıklarını söyledi.

Bu toprakların hangi fedakarlıklarla, hangi gayret ve çabayla bugünlere emanet edildiğini bildiklerini belirten Güler, "Bu topraklar bugün de aynı şartlar dahilinde yine farklı mihrakların, emperyalist ve küresel güçlerin hesabının tam merkezinde. 100 yıl önce yine bu topraklarda hesabı olanların acaba hesapları bitmiş midir, devam mı ediyordur? Hangi farklı oyunları oynamaya devam ediyorlar." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Güler, "Bölgemizin terörden arındırılmasındaki hedefimiz nedir, acaba hangi tehditler önümüzdeki dönemlerde ortaya çıkacaktır, bunları biliyoruz. Özellikle savunma sanayisinde son 20 yılda ortaya koyduğumuz büyük gayret ve çabanın sonuçlarını şu anda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Güler, dünyanın büyük bir kırılmanın eşiğinden geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nın bu döneminde risklerin her birini planlıyoruz, hesaplıyoruz ve gençlerimizle, vatandaşlarımızla beraber bunlar için nasıl bir önlem almamız gerektiği üzerinde kafa yoruyoruz. 'Terörsüz Türkiye' ve bölgenin terörden arındırılmış hedefi noktasındaki çalışmalarımız bu doğrultuda ve minvalde devam ediyor. Emeği geçen ve katkı sağlayan milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 467 milletvekilimizin desteğiyle TBMM'de bir kanun çıkardık. Bu kanunun hedefi ve amacı belli, bu topraklarda asla bir daha silahların ve şiddetin konuşulmasını ve gündeme gelmesini engellemek. Bunun için de gerekli tedbirleri hem güvenlik birimlerimizin hem de siyasi otorite olarak yürütmenin hem de gözlemci ve izleme otoritesi olarak yasamanın özel bir alanına taşıdık. İnşallah bu kanundan sonra Türkiye, bir daha bu topraklarda kardeşi kardeşe kırdıran, birliğimizi ve beraberliğimizi bozan ve ekonomik olarak bize çok büyük kayıplar ortaya çıkaran terörden kurtulmuş olacak. Sadece ülkemiz değil, Suriye'de, Irak'ta ve bölgemizde asla büyük risklerin ve terörün bir daha konuşulmasını arzu etmiyoruz. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise kongrenin yapılması için Sivas'ın tercih edilmesinin tesadüf olmadığına dikkati çekerek, "Çünkü Sivas Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından Anadolu'nun en emin, en güvenilir yeri olarak görülmüştür." dedi.

Şimşek, Atatürk'e 108 gün ev sahipliği yapan Sivas'ın milli iradenin şahlandığı bir şehir olduğunu ifade etti.

BBP Genel Başkanı Destici: "Birliğimiz varsa gücümüz vardır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de Milli Mücadele'nin karargahı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Türk milletinin bağımsızlık iradesini bütün dünyaya haykırdığı Sivas'ta bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sivas Kongresi'nin bütün kahramanlarını, vatanı, devleti ve milleti uğrunda canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle ve minnetle yad ettiğini belirten Destici, "Ayrıca bu kutlu şehrin yetiştirdiği büyük dava ve siyaset adamı, Büyük Birlik Partimizin kurucu Genel Başkanı, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve şükranla yad ediyorum." diye konuştu.

Destici, bugün yalnızca tarihi günün yıl dönümünün kutlanmadığını, esaret karşısında ayağa kalkan bir milletin yeniden dirilişinin, ümitsizliğe teslim olmayan bir iradenin dünyaya meydan okuyuşunun anıldığını vurguladı.

Sivas Kongresi'nin en önemli taraflarından birinin de memleketin dört bir yanındaki milli teşkilatları tek bir çatı altında toplaması olduğuna işaret eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü o günün kahramanları biliyorlardı ki dağınık kuvvetler direnebilir, fakat birleşmiş bir millet mutlaka kazanır. Aradan geçen bir asırdan sonra bugün de aynı hakikatle karşı karşıyayız. Birliğimiz varsa gücümüz vardır, kardeşliğimiz varsa geleceğimiz vardır. Milli irademiz ayaktaysa Türkiye'nin önünde durabilecek hiçbir güç yoktur. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin amacı bellidir, Türk'ü Kürt'e, Sünni'yi Alevi'ye, sağcıyı solcuya, dindarı sekülere düşman etmek isteyenler bu milletin ortak geleceğine kastetmektedir. Bizim cevabımız da bellidir, hepimiz şehit kanlarıyla vatan yapılmış bu toprakların evlatlarıyız. Hepimiz aynı bayrağın altında, aynı devletin çatısı altında yaşayan büyük Türk milletinin eşit ve şerefli vatandaşlarıyız. Hiç kimse bizim kardeşliğimizi bozamaz, hiç kimse milletimizi bölemez, hiç kimse ay yıldızlı bayrağımızı gönderden indiremez, ezanlarımızı dindiremez. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne diz çöktüremez. Sivas Kongresi'nin bize bıraktığı en büyük miras, yalnızca bağımsızlık değil, milli birliğe dayanan tam bağımsızlıktır."

Destici, bölgenin savaşlarla, işgallerle, vekalet örgütleriyle ve sınırları değiştirme hesaplarıyla kuşatıldığını belirterek, "Türkiye'nin zayıflamasını, içine kapanmasını ve kendi meseleleriyle boğuşmasını isteyenler var. Bu şartlar altında Sivas Kongresi'nin mesajı her zamankinden daha günceldir, milli iradeye sahip çıkacağız. Devletimizin üniter yapısını, kimliğimizi, inancımızı ve dilimizi koruyacağız." diye konuştu.

CHP'li Öztrak: "Sivas Kongresi tarihi eşiktir"

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ise şanlı tarihin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünün gururla idrak edildiğini kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 107 yıl önce milletin ayağa kalktığını anımsatan Öztrak, "Ya istiklal, ya ölüm" parolasının tarihin altın sayfalarına Sivas'ta kazındığını hatırlattı.

Öztrak, Sivas Kongresi kararlarının Cumhuriyet'in kurucu temel beyannamesi olduğunu vurgulayarak, "Sivas Kongresi kurtuluş mücadelemizi fikirden fiile geçiren tarihi eşiktir. Sivas Kongresi'nin bıraktığı miras değişen dünya şartlarında nasıl ayakta kalınabileceğinin pusulasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Halk dansları ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopter gösterisinin sunulduğu törene, milletvekilleri, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer il protokolü katıldı.