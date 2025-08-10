Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Terörsüz Türkiye Vurgusu

10.08.2025 00:59
Bakan Tunç, terörsüz Türkiye hedefiyle geleceği güvence altına alacaklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Milletimizin temsilcileri milletvekillerimizin açtığı yolda terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı çocuklarımıza, geleceğimize, büyük Türkiye'ye armağan edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen Doğa Festivali'nde yaptığı konuşmada, festival ile kuruluşunun 81. yılı kutlanan ilçeyi daha da güzelleştirmek için yatırımların yapılacağını söyledi.

Filistin'de, Gazze'de zulmün, soykırım suçunun devam ettiğine dikkati çeken Tunç, İsrail'in bunu bir asırdan bu yana yaptığını, ortada Filistinlileri yıllarca yerinden yurdundan ederek çocuk, kadın demeden katliama, soykırıma ve insanlık suçuna imza atan terör devletinin olduğunu kaydetti.

"Her zaman adaletin, hakkaniyetin yanında olmaya devam edeceğiz"

Tunç, uluslararası kuruluşların, uluslararası mahkemelerin etkisiz olduğunu, devletlerin taahhütte bulunmalarına karşın sözleşmelere uymadıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız uzun yıllardan bu yana 'Dünya sistemi adaletsiz. Uluslararası kuruluşlar insanlığın sorunlarına cevap veremiyor.' derken hep bugünlere işaret ediyor. Maalesef dünya, 5 daimi üyenin bir vetosuyla kana bulanabiliyor. Filistin'de, Gazze'de gerçekleştirilenler, son işgal planının İsrail terör meclisinde onaylanması, tüm bunlar bugün için belki uluslararası kuruluşların etkisizliği nedeniyle yaptırımsız kalıyor gibi görünebilir ama öyle bir gün gelecek ki o soykırımı yapanlar, çocukları katledenler, kadınları öldürenler, insanlık huzurunda hesap verecekler. O gün mutlaka gelecek, bu dünyada da hesap verecekler, öbür dünyada da zaten ilahi adaletten hiçbir zaman kaçamayacaklar.

Nasıl Bosna kasapları, Bosna soykırımcıları yıllar sonra kurulan uluslararası mahkemede hesap verip hapse atılmışlarsa bu soykırımcı katillerin de sonu o olacak. Türkiye olarak her zaman adaletin, hakkaniyetin yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mazlumu savunmaya, hakkı, hukuku, insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. İnşallah Türkiye her alanda güçlendikçe, hedeflerimizi daha kısa sürede yakaladıkça, savunma sanayinden milli enerjisine varıncaya kadar her alanda güçlendikçe Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz ve dünyada adaleti, hakkaniyeti daha güçlü bir şekilde savunacağız."

"Terörsüz Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz"

Terörün olmadığı, insanların huzur içinde geleceğe baktığı, çocukların hayatının garanti altına alındığı huzurlu Türkiye'nin, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olacağını belirten Tunç, bunun inşa sürecinin kolay gerçekleşmediğini anlattı.

Tunç, 23 yıldan bu yana ülkenin 81 vilayetini hiçbir ayrım yapmadan eserlerle donattıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Hakkari'nin Yüksekova'sına da havalimanı yaptık, Zonguldak'ın Çaycuma'sına da havalimanı yaptık. Şırnak'a da üniversite götürdük, Bartın'a da üniversite götürdük, hiç ayrım yapmadık. Teröre zemin hazırlayan unsurları ortadan kaldırdık. Şimdi terörsüz Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. Mecliste kurulan komisyon, milletvekillerimiz, büyük bir mutabakat var bu konuda. Bir devlet politikası ortada, bu devlet politikasının başarıya ulaşması, milletimizin tüm fertlerinin terörsüz Türkiye'de huzur içerisinde geleceğe bakması açısından Meclis'te kurulan komisyon da çok önemli çalışmalara imza atacak ve bu silahsızlanma sürecini izleyecek. Devletin kurumları da izleyecek, tam bir koordinasyon içerisinde yürüyecek. Milletimizin temsilcileri milletvekillerimizin açtığı yolda terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı çocuklarımıza, geleceğimize, büyük Türkiye'ye armağan edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yeter ki birlik olalım, beraber olalım, iri olalım, diri olalım. Türkiye'yi hiç kimse yıkamaz, Türk milletini kimse geçemez."

Konuşmasının ardından Bakan Tunç, üniversite sınavlarında başarı elde eden öğrencilere hediye takdim etti.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun'un da katıldığı programın ardından Bakan Tunç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

