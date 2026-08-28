Terzi Ayhan Classics ürünlerini 100’den fazla ülkeye gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Terzi Ayhan Classics ürünlerini 100’den fazla ülkeye gönderiyor

Terzi Ayhan Classics ürünlerini 100’den fazla ülkeye gönderiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’de beş şehirde 9 mağazayla faaliyet gösteren Terzi Ayhan Classics, kendi internet sitesi ve e-ticaret platformları üzerinden 100’den fazla ülkeye satış yapmaya başladı. Siparişlerin ağırlıklı olarak Avrupa ve Ortadoğu’da yaşayan Türk müşterilerden geldiğini belirten marka, uzaktan beden ve model seçimi desteğiyle uluslararası satışını büyütmeyi hedefliyor.

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 7,5 milyonu aşkın Türk vatandaşı yurt dışında yaşıyor; bunların yaklaşık 6 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde bulunuyor. 

Türkiye’den alışveriş alışkanlığını sürdüren bu kitlenin klasik erkek giyim talebini online kanala taşıyan Terzi Ayhan Classics, TerziAyhan.com adresindeki internet sitesiyle Trendyol, Amazon, Hepsiburada, WhatsApp ve Instagram üzerinden 100’den fazla ülkeye satış yapıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da 9 mağazası bulunan marka, yurt dışı satışını doğrudan kendi internet sitesi ve müşteriyle bire bir iletişim kanalları üzerinden yürütüyor. Siparişler Türkiye’deki merkezde hazırlanarak uluslararası kargoyla alıcısına ulaştırılıyor.

Terzi Ayhan Classics ürünlerini 100’den fazla ülkeye gönderiyor

TALEP AĞIRLIĞI AVRUPA VE ORTADOĞU’DA

Terzi Ayhan Classics Kurucusu ve CEO’su Erhan Kıyağan, 30 yıllık terzilik birikimlerini Türkiye’nin yanı sıra yurt dışındaki müşterileriyle de buluşturduklarını belirterek, “Markamıza yurt dışından gösterilen ilgi, global satış operasyonumuzu geliştirmemizde önemli bir motivasyon oldu. Bugün dünyanın farklı ülkelerinden gelen siparişleri Türkiye’den müşterilerimize ulaştırabiliyoruz. Hedefimiz, Terzi Ayhan Classics’i erkek giyim alanında Türkiye’den dünyaya açılan güçlü markalardan biri haline getirmek” dedi.

Terzi Ayhan Classics ürünlerini 100’den fazla ülkeye gönderiyor

BEDEN VE MODEL SEÇİMİ UZAKTAN DESTEKLE ÇÖZÜLÜYOR

Klasik erkek giyimde online satışın en kritik başlığı, mağazaya gelmeden doğru bedenin ve modelin seçilebilmesi. Terzi Ayhan Classics, yurt dışındaki müşterilerine WhatsApp ve sosyal medya kanalları üzerinden beden ve ürün seçimi konusunda bire bir destek veriyor. Böylece Türkiye dışında yaşayan müşteriler, mağazaya gelmeden markanın koleksiyonlarına erişebiliyor.

Erhan Kıyağan, bu desteğin uluslararası satışın belirleyici unsuru olduğunu vurgulayarak, “Yanlış beden riskini en aza indirmek, yurt dışı satışta tekrar eden müşteri kazanmanın en önemli koşulu” ifadelerini kullandı.

Terzi Ayhan Classics ürünlerini 100’den fazla ülkeye gönderiyor

TÜRKİYE’DEKİ ÜRÜN VE HİZMET STANDARDI YURT DIŞINA TAŞINIYOR

Ürün yelpazesinde takım elbise, smokin, damatlık, pantolon, ceket, gömlek ve ayakkabı gibi kategoriler bulunduran marka, yurt dışındaki müşterilerine de Türkiye’deki ürün ve hizmet standardını sunmayı hedefliyor. Terzi Ayhan Classics, önümüzdeki dönemde uluslararası satışın toplam iş hacmi içindeki payını artırmayı ve Türk erkek giyim sektörünün global pazardaki görünürlüğüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

Terzi Ayhan Classics; yüksek kaliteyi ulaşılabilir fiyatlarla birleştirirken müşteri memnuniyetini de merkeze alıyor. “Her Dikişte Bir İmza” mottosuyla hareket eden marka, faaliyetlerini 7 farklı üretim atölyesi ve 15 bin metrekarelik operasyon-depo alanıyla destekliyor. Sosyal medyada 3 milyondan fazla kişi tarafından takip edilen markanın tasarımları; seçkin kumaş tercihlerinden modern tekniklere, köklü terzilik disiplininden güncel trendlere kadar pek çok unsurun birleşimiyle hayat buluyor.

Orta Doğu, Alışveriş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terzi Ayhan Classics ürünlerini 100’den fazla ülkeye gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
MAG’a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi MAG'a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi
Uygulama noktalarını ifşa eden şüphelilere operasyon: 7 gözaltı Uygulama noktalarını ifşa eden şüphelilere operasyon: 7 gözaltı
Ereğli’de 73 yaşındaki kadın balkonda ölü bulundu Ereğli'de 73 yaşındaki kadın balkonda ölü bulundu
Bartın’da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti Bartın'da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti
AK Parti’de 4 il başkanı görevden alındı AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı
Yaz mevsiminin bitmesine günler kala tatilciler dönüş yoluna çıktı Yaz mevsiminin bitmesine günler kala tatilciler dönüş yoluna çıktı
Zabıtalar, engelli adamı tekme tokat dövdü Zabıtalar, engelli adamı tekme tokat dövdü
Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul’a geliyor Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul'a geliyor

19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
18:53
Fidan hoca gözaltına alındı
Fidan hoca gözaltına alındı
18:44
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti
18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
17:42
Geri dönüyor Oosterwolde transferi iptal oldu
Geri dönüyor! Oosterwolde transferi iptal oldu
17:26
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı
17:09
Galatasaray taraftarından Dursun Özbek’e hayatının şoku
Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e hayatının şoku
17:03
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt
"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 20:08:01. #7.12#
SON DAKİKA: Terzi Ayhan Classics ürünlerini 100’den fazla ülkeye gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement