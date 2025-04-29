TGC 48. Genel Kurulu İstanbul'da Başladı

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 48'inci Genel Kurulu'nun ilk günü İstanbul'da Burhan Felek Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Kurul, Divan Başkanlık seçimiyle başladı. Divan Başkanlığı'na İhsan Atmaca, Başkan Yardımcılığı'na Mustafa Aşcıoğlu, Yazmanlığa ise Ayten Serin İnsel oybirliğiyle seçildi.

Açılışta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve yaşamını yitiren gazeteciler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Genel Kurul gündemi, herhangi bir değişiklik önerisi gelmemesi üzerine oybirliğiyle kabul edildi. Divan Başkanı, Tüzüğün 27'inci maddesi uyarınca adaylık başvurularının imzalı listeler halinde saat 13.30'a kadar Divan'a teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı.

"Munyar yeniden aday"

TGC Başkanı Vahap Munyar, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Kurulduğumuz günden bu yana bağımsız bağlantısız gazetecilik anlayışıyla görev yapma misyonumuzu bu dönemde de başarıyla yerine getirdik. Bütün siyasi partilere eşit mesafede olduk. İktidara, muhalefet partilerine, siyasetçilere gazeteciliğin demokrasilerin dördüncü kuvveti olduğunu hep hatırlattık. Gazetecilerin yurttaşın yararını korumaya odaklanmış bir eşik bekçisi olarak görevinin başında olduğuna dikkat çektik. En önemlisi sürekli fiziksel saldırı, haksız gözaltı ve tutukluluk kararlarıyla, baskı altına alınmaya çalışılan gazetecilere yönelik hak ihlallerine karşı çıktık. Gazeteciliğin suç olmadığını anlatmaya çalıştık. Gazeteciliği evrensel gazetecilik ilkelerine, Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne uygun yürüten tüm meslektaşlarımızın yanında olduk. Bağımsız, Bağlantısız Gazetecilik Grubu olarak Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımlarından hiç ödün vermedik. Cinsiyet ayrımcılığına, kadına yönelik şiddete, siyasete egemen olan, toplumsal barışa zarar veren nefret diline karşı çıktık. Cemiyetimizin etkinliklerini sağladığımız koşulsuz sponsorluklarla düzenledik. Cemiyet binamızın sorunlarını yine bağışlarla giderdik. Nezih Demirkent öncülüğünde yine bağışlarla yapılan ve önceki Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel döneminde açılan huzurevimizi biliyorsunuz depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 22 yıllık hizmetin ardından yıktırmıştık. 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hepimiz için çok özel bir gündü. Sağladığımız bağışlarla, üyelerimizin katılımıyla Kocaeli'nin Darıca İlçesindeki deniz kenarında bulunan TGC'nin arsasında huzurevimizin temelini attık. Ekonomik nedenlerle barınma sorunu yaşayan, huzurevimizde kalabilmek için isim yazdıran birçok üyemiz var. Amacımız huzurevini en kısa sürede bitirebilmek ve ihtiyaç duyan üyelerimizin hizmetine sunabilmek. Hepimizin yol haritası olan Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ni bu dönemde yeniden güncelledik. Tüm üyelerimize taslak bildirgeyi göndererek görüş ve önerilerini rica ettik. Meslek İlkelerini İzleme Komisyonumuz ayrıca TGC Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu'nu da güncelledi. Bildirgeyi güncelleme çalışmalarını yürüten Meslek İlkelerini İzleme Komisyonumuza görüşleriyle katkı sunan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. TGC 48. Genel Kurulumuzun en yüksek kamu yararı olan yurttaşın haber alma hakkına daha iyi hizmet edebilmemiz, daha iyi koşullarda gazetecilik yapabilmemiz için hepimize umut ve başarı getirmesini diliyorum. Gazetecilik suç değildir."

"Destek mesajları ve raporlar sunuldu"

TGC 48. Genel Kurulu'nda Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner Genel Kurulun açılışında, "Kültürel olarak yazarın gazetecinin sorumluluğu söz ve yazı özgürlüğünü korumak geliştirmektir. Türkiye Yazarlar Sendikası 11 Mart Muhtırasının karanlık günlerinde kurulmuştur. Amacı yazarlığı meslek edinmiş kişilerin emeğini sermayeye karşı korumak. Tam bir söz ve yazı özgürlüğünün korunması ve gerçekleşmesi için yasal mücadeleyi gerçekleştirmek. Bugün de durum farksızdır, daha da büyüktür. Bu gün de anayasal hak ve özgürlüklerimiz ortadan kaldırılarak gazeteciler yazarlar tutuklanıyor. Önümüz 1 Mayıs, halkımız ile alanları dolduralım. Haksızlıkların olmadığı güzel şeyler söyleyenlerin korkmadan bu şeyleri söyleyebildiği bir dünya diliyorum. Geleceğimiz demokrasi ve özgürlükler konusunda mücadelemize bağlıdır" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Genel Kurul, gündem maddeleriyle devam etti. Yönetim Kurulu'nun Çalışma Raporu üyelerle basılı olarak paylaşıldığı için oylama yapıldı ve Genel Sekreter Sibel Güneş rapor hakkında özet bilgi sundu. Hesap Raporu Genel Sayman Abdullah Hakan Güldağ tarafından, Denetim Kurulu Raporu ise Ali Yüksel tarafından okundu. Tüm raporlar ayrı ayrı oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

2025-2027 bütçe tasarıları da görüşülerek kabul edildi. Tüzük değişikliği kapsamında 8., 9., 10., 11. (b, f, i bentleri), 19., 24. ve 29. maddelerde değişiklik önerileri okundu ve oylandı. Yıllık üye aidatı 120 TL, giriş ücreti ise 400 TL olarak belirlendi.

Sibel Güneş, TGC Tüzüğü'nün bir parçası olan Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nin güncellenmiş haliyle ilgili bilgi verdi. Bildirgede yapılan değişiklikler oybirliğiyle kabul edildi. Genel Kurul'da üyeler Seraceddin Zıddıoğlu, Olay Tan, Mustafa Dolu, Yaşar Uzunlar, Nazım Alpman ve Fahri Aral da söz alarak görüşlerini paylaştı.

"Seçimler ikinci günde yapılacak"

Oy Ayrımı Kurulu'nda Mehmet Emin Köpüklü, Mustafa Kemal Çolak, Mehmet Ali Ergün ve Turgut Karaçimen'in görev almasına oybirliğiyle karar verildi. Seçimlerin 30 Nisan Çarşamba günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacağı duyuruldu.

Genel Kurul'un ilk günü, TGC Başkanı Munyar'ın teşekkür konuşmasıyla sona erdi. Munyar, "Dönemimizi ibra ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Eleştirileri de başımızın üstünde tutuyoruz" dedi.