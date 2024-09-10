Türkiye-Pakistan İlişkileri Güçleniyor

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Pakistan'ın çok güçlü ilişkileri olduğunu belirterek, "Türkiye ve Pakistan'ın halkları için istikrar, hızlı gelişme ve ekonomik başarı yolunda ilerlediğine inanıyoruz." dedi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğince "Pakistan Savunma Günü" dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılan Bolat, Türkiye ve Türk halkı için Pakistan'ın dost ve kardeş olarak eşsiz bir ülke konumunda olduğunu belirtti.

Komşu ülke olmasa da Türk halkı ile Pakistan halkı arasında uzun süredir çok köklü tarihi bağlar olduğunu ifade eden Bolat, "Uzun süreli güçlü ve yakın ilişkilerimiz çok güçlü şekilde devam ediyor. Ekonomi, sosyal, kültür ve savunma alanlarında yakın işbirliğimiz var. Çok güçlü ilişkilerimiz var." diye konuştu.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in iki dost ülkenin işbirliğini güçlendirmek ve ilişkileri geliştirmek için büyük çaba gösterdiğini aktardı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in de iki ülke ilişkilerini geliştirmek için çaba gösterdiğini ifade eden Bolat, bir ay önce yetkililerden ve Türk iş insanlarından oluşan bir heyetle İslamabad ve Karaçi'yi ziyaret ettiğini ve orada temaslarda bulunduklarını anlattı.

Bolat, Pakistan'daki temaslarında ikili ilişkileri ekonomi ve ticaret alanlarında geliştirmek için çok önemli kararlar aldıklarını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakında Pakistan'ı ziyaret edebileceğini ifade etti.

Türkiye-Pakistan ekonomik ilişkilerinin savunma alanındaki yakın işbirliğiyle geliştiğini kaydeden Bolat, iki ülke liderinin 5 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Bu hedefe ulaşmak için çalışacaklarını dile getiren Bolat, "Türkiye ve Pakistan'ın halkları için istikrar, hızlı gelişme ve ekonomik başarı yolunda ilerlediğine inanıyoruz. İnşallah, sonsuza kadar dostça ve kardeşçe olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bolat, Pakistan'la yan yana ve güçlü müttefikler olmaya sonsuza kadar devam edeceklerinin altını çizdi.

"Pakistan ve Türkiye kederde ve kıvançta beraber"

Programa katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da Pakistan ile Türkiye arasında geçmişe dayanan köklü tarihi dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu, iki ülkenin kederde ve kıvançta her zaman bir ve beraber olduğunu ifade etti.

Gürak, Pakistan'ın Türkiye'yi Milli Mücadele yıllarında, Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve 6 Şubat 2023'teki depremde tüm imkanlarıyla destekleyerek dostluğunu ve kardeşliğini gösterdiğini belirtti.

Türk milletinin bu fedakarlıkları daima saygı ve minnetle andığını kaydeden Gürak, Türkiye'nin de Pakistan halkının zor zamanlarında hep yanlarında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

Gürak, tüm dünyada ve bölgede son yıllarda yaşanan gelişmelerin yarattığı risk, tehdit ve belirsizlik ortamına işaret ederek, "Ülkelerimizin güvenliğini temin etmek, küresel barış ve istikrara katkı sağlamak maksadıyla silahlı kuvvetlerimizin güçlü ve caydırıcı olması gerekmektedir. Bu nedenle sadece bugünün değil, geleceğin savunma ve güvenlik teknolojilerini de yakından takip etmek ve bunlara göre gerekli hazırlıkları yapmanın neden zaruri olduğunun bilincindeyiz." diye konuştu.

Bu kapsamda Türkiye'nin Pakistan Silahlı Kuvvetleri ile köklü askeri işbirliğini sürdürdüğünü kaydeden Gürak, savunma sanayindeki tecrübelerini Pakistan ile paylaşmanın ve Pakistan'ın bu alandaki tecrübelerinden istifade etmenin, bölgesel ve küresel düzeydeki işbirliğini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Gürak, bundan sonra da birlikte hayata geçirilecek yeni projelerle sınırların ve mesafelerin iki ülke için yalnızca fiziki olduğunu, kalplerdeki dostluğa bir sınır çizilemeyeceğini göstermeye devam edeceklerini vurgulayarak, iki ülke silahlı kuvvetlerinin vatan, bayrak ve bağımsızlık uğrunda hayatlarını feda eden aziz şehitlerini saygı ve rahmetle, kahraman gazilerini minnetle andığını dile getirdi.

"Dünya barışının temel direği olmak için ilerlemeye devam edeceğiz"

Büyükelçi Cüneyd de Tunceli'de görev esnasında kaza sonucu şehit olan 4 askeri anarak büyükelçilik olarak üzüntülerini dile getirdi.

Cüneyd, "Pakistan Savunma ve Şehitler Günü" için toplandıklarına dikkati çekerek, Pakistan'ın dayanıklılığının, iradesinin, gücünün ve barış isteğinin o gün yapılan saldırıyı başarısızlığa uğrattığını anlattı.

Karşılaştıkları savaş ve çatışmalarda ana vatanlarını savunma iradesine ve kapasitesine sahip olduklarını vurgulayan Cüneyd, ülkelerini savunduklarını ve bunu yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

Cüneyd, Keşmir konusuna da değinerek, "Keşmir'de olanları asla unutamayız çünkü dünyadaki herkes tarafından görülen bir durum ve yasa dışı şekilde işgal altında. Dünyadaki en büyük doğal insan hapishanesi haline geldi. Gazze haricinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki en uzun süreli anlaşmazlık ve Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde çözülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Pakistan ordusunun BM barış koruma sistemi içerisinde çok aktif ve güçlü bir rol oynadığını aktaran Cüneyd, bunun barışa inanan bir ulus olduklarının kanıtı olduğunu dile getirdi.

Cüneyd, terörle mücadelelerinde ağır bedeller ödediklerini anımsatarak, "Ancak dünyanın barışı, güvenliği, istikrarı ve huzuru için kararlılığımız hiçbir şekilde azaltılamayacak ve dünya barışının temel direği olmak için ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın krizlerin diyalogla çözülmesinden yana olduğuna işaret eden Cüneyd, Türk hükümetine, halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Pakistan'ın gerçek dostu ve kardeşi olarak her zaman yanında oldukları için minnettar olduğunu söyledi.

Cüneyd, Türkiye ne zaman ihtiyaç duyarsa Pakistan hükümeti ve halkının da desteğini yanında bulacağını belirtti.

Savunma Ataşesi Hava Tuğgeneral İmran Noor da bugünün Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin 6 Eylül 1965'te, ülkelerine yönelik saldırılar karşısında, vatanlarını savunmak için gösterdikleri nihai cesaret ve fedakarlıkları anma günü olduğunu söyledi.

Noor, Pakistan ve Türkiye'nin benzersiz kardeşlik ilişkilerine sahip olduğuna dikkati çekerek, iki ülke halklarının asırlardır süregelen tarihi, kültürel, dilsel ve dinsel bağlarla birbirine bağlı olduğunu ve bu bağların her geçen yıl daha da güçlendiğini vurguladı.

Etkinliğe Ankara Valisi Vasip Şahin, yabancı misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.