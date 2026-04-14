Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Birçok Ülke Arz Problemi Yaşıyor. Ama Ülkemiz, Gerekli Stoklamaları Zamanında Yaptığı İçin Hiçbir Arz Sorunu Yaşamadık

(İZMİR) - Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bölgesel savaşların ekonomik etkilerine değinerek, "Birçok ülke arz problemi yaşıyor ve sıkıntı yaşıyorlar. Ama ülkemiz, gerekli stoklamaları zamanında yaptığı için biz, hiçbir arz sorunu yaşamadık. Dünya piyasalarında enerji fiyatlarındaki çılgın artışlar ve oynaklıklar karşısında da vatandaşlarımızın ve üretimin etkilenmemesi için eşer mobil sistemiyle bunun en az hasarla yaşanmasına gayret ettik" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Bolat, komşu coğrafyalarda yaşanan savaşların ticaret hacmine olumsuz etkisinin olacağını belirtti.

"En fazla doğaltaş ihraç eden 3. ülke konumuna ulaştık"

Türkiye'nin doğaltaş ihracatında dünya ticaretindeki yerine değinen Bolat, şunları söyledi:

"Türkiye, dünyanın en büyük doğaltaş rezervlerine sahip ülkelerinden biri. Bu zenginliklerin çevreye ve topluma duyarlı bir şekilde çıkarılıp ekonomiye kazandırılması, ihracat doluyla ülkemize yeni pazarlar ve döviz kazancı olması önemli bir konu. 2025 yılında madencilik sektörü ihracatımız, 6 milyar 400 milyon dolara ulaşmıştır. Ülkemizin geçen yılki 273,3 milyar dolarlık toplam mal ihracatımızdan yüzde 2,34'lük bir pay almıştır. Doğaltaş sektöründe ise 2,1 milyar dolarlık söz konusudur. Çin ve İtalya'dan sonra en fazla doğaltaş ihraç eden 3. ülke konumuna ulaştık. Türkiye, dünyadaki doğaltaş ihracatının yüzde 11,6'sını gerçekleştirmektedir. Bundan uzun yıllar önce mermerimiz, granitimiz blok olarak gidiyor, işleyenler üzerine değer katıp satıyorlar, esas geliri de onlar alıyorlar diye dövünürdük. Ama bugün işlenmiş doğaltaş ihracatında yüzde 65'lik bir hacme ulaştık. İnşallah yüzde 80-90'lara çıkaracağız. Bunun olabilmesi için teknolojiye, makineye ihtiyaç var. Bu noktada da ülkemiz gelişti."

"Önemli bir buluşma noktası haline geldi"

Fuarın sektördeki önemine dikkat çeken Bolat, "Marble İzmir, önemli bir buluşma noktası haline geldi. Bu fuara bu yıl 100'den fazla ülkeden bine yakın katılımcı firma katıldı ve 70 bine akın ziyaretçi bekleniyor. Bölgemizde sıcak savaşlar, dünya sarsılıyor, enerji, gıda, kimyasal ürünlerde çok sıkıntılı ülkeler var. Ama Marble İzmir, yapılıyor. İftiharla söylemek istiyorum. Bu yıl Ocak ayının başından beri Türkiye'nin değişik yerlerinde yapılan fuarlardan çok memnunlar katılımcılarımız. İnanıyorum ki bu fuar da bereketli geçecek. 2024 yılında Ticaret Bakanlığı olarak fuar katılımcılarına 23,3 milyon TL katılım desteğini hibe olarak sunduk. Geçen yıl 34,6 milyon liraya yükseldi. İnşallah bu yıl daha da çok olacak. Çünkü biz bakanlık olarak bu fuarı da 'Prestijli Fuar' kategorisine yükselttik. Katılımcılara verilen destek payını da yüzde 50'den yüzde 70'e yükseltmiş olduk" dedi.

"23 sene boyunca İzmir'e 450 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirdi"

İzmir özelinde yapılan yatırımlara ilişkin de verileri paylaşan Bolat, şöyle konuştu:

"Osmanlı döneminde de İzmir, ülkenin dünyaya açılan penceresiydi. Cumhuriyet kurulduktan sonra da bu özelliğini gösterdi. 2025 yılı bilançosunda İzmir, 22,5 milyar dolar ihracat yaptı ve 12,9 milyar dolar da ithalat yaptı. Bize dış ticaret fazlası kazandıran bir şehir. Bu yıl da savaşa rağmen ilk 3 ayda 5,3 milyar dolar ihracat kazandırdı. Buna karşılık 3,1 milyar dolar da ithalat yaptık. Bu anlamda ülkemize dış ticarette değer katan bir şehir İzmir. 2025 yılında bakanlık olarak İzmir'e 2 milyar lira hibe ödemesi yaptık. Hizmet ihracatçılarına da İzmir'de 534 milyon lira ihracat desteği verdik geçen yıl. Hükümetimiz görevde olduğu 23 sene boyunca İzmir'e 450 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirdi. İzmir'de 12 tane ticaret odası, borsası ve sanayi odası var. 121 bin 600 üye, ticaret odalarında, 3 bin 81 üye de ticaret borsalarında kayıtlı tüccar bulunuyor. Yaklaşık 127 esnaf odasında 140 bin esnafımız bulunuyor. Onlara da geçen yıl 12 milyar 250 milyon lira yüzde 50 faiz indirimli esnaf finansman destekleri sağladık. İzmir'e son 23 yılda 53,5 milyar lira esnaf finansman kredileri, yüzde 50 faiz desteğiyle sağladık. Türkiye genelinde de 780 milyar lira sunduk 2003'ten beri. Çalışan üreten, ülkemize kazandıran, istihdam, iş ve AŞ sağlayan herkesin başımızın üzerinde yeri var."

"Vartandaşımızın en az hasarla yaşanmasına gayret ettik"

Bölgesel savaşların ekonomi ve ticaret hacmine olumsuz etki yarattığın kaydeden Bolat, Türkiye için olumlu tablo çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Dünya; politik, diplomatik, siyasi, ekonomi, ticaret yönünden sarsıntılar geçiriyor. Sıcak savaşların birçoğu bizim bölgemizde cereyan ediyor. 1973 ve 1979 petrol krizi, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının hepsinin toplamından daha büyük bir enerji arz ve enerji fiyat krizini beraberinde getiren çok önemli günlerden geçiyoruz. Birçok ülke arz problemi yaşıyor ve sıkıntı yaşıyorlar. Ama ülkemiz, gerekli stoklamaları zamanında yaptığı için biz, hiçbir arz sorunu yaşamadık. Dünya piyasalarında enerji fiyatlarındaki çılgın artışlar ve oynaklıklar karşısında da vatandaşlarımızın ve üretimin etkilenmemesi için eşer mobil sistemiyle bunun en az hasarla yaşanmasına gayret ettik."

"En hızlı büyüyen iki ülkeden biri konumuna geldik"

Bütün bu sarsıntılar, dünyada enflasyonist etkiyi de beraberinde getirdi. Bu anlamda dünya ticaretinde de bu yıl geçen yılki artış hızının gerisinde kalınabilir. Yüzde 1,9'luk tahmini var Dünya Ticaret Örgütü'nün. Bu savaş ne kadar hızlı biter ve normale dönüş ne kadar hızlı gerçekleşirse, dibe vurup yukarı çıkmak da inşallah daha hızlı olur diye bekliyoruz. Dünyanın ekonomik büyüme oranı geçen yıldan biraz daha aşağıya düşebilecek. Hürmüz Boğazı bu anlamda çok önemli. Dünya enerji kaynaklarının yüzde 20-25'i arası oradan geçiyor. Zaten enerji arzı ve fiyatlarında yaşadığımız sıkıntılar da boğazın kapatılmasından meydana geldi. Bu şartlar altında da Türkiyemiz son 22 çeyrektir devam ettirdi. 1,6 trilyon dolar milli gelire, 18 bin 40 dolar kişi başı milli gelire ulaştık. G20 ülkeleri ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen iki ülkeden biri konumuna, cari açığını 2024 ve 2025'te iyileştiren ülkelerin başında geldik. Ticaret Bakanlığı olarak mütevazi bütçemizin yüzce 60'ını mal ve hizmet ihracatçılarımıza desteklere tahsis ediyoruz. Geçen yıl bu rakam 33 milyarken bu yıl 45 milyar olacak."