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Time Dergisi: İsrail'e Desteğin Dünya Çapında Azaldığı Belirtiliyor - Son Dakika
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Time Dergisi: İsrail'e Desteğin Dünya Çapında Azaldığı Belirtiliyor

Time dergisi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik desteğin dünya çapında azaldığını belirtti. Morning Consult isimli araştırma şirketinin verilerine göre, 43 ülkeden 42'sinde İsrail'e olan desteğin azaldığı görüldü. Çin, Güney Afrika, Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerinde İsrail'e olan olumlu görüşler olumsuza dönüştü. Japonya, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelerde ise İsrail'e destek verenlerin oranında ciddi düşüş yaşandı. ABD ise hala İsrail'e olan desteğini sürdürüyor.

Time Dergisi: İsrail\'e Desteğin Dünya Çapında Azaldığı Belirtiliyor
22.01.2024 - 10:51,
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Time dergisinde, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik desteğin dünya çapında azaldığı belirtildi.

Time'ın "Morning Consult" isimli araştırma şirketinden edindiği verilere göre, 43 ülkenin 42'sinde İsrail'e desteğin azaldığı görüldü.

Ankette, 6 kıtadan 43 ülkede 2023 Ekim- Aralık aylarında elde edilen 300 ila 6 bin yanıt baz alındı.

Buna göre Çin, Güney Afrika, Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerinde İsrail'e karşı çoğunluğu "olumlu" olan görüş, "olumsuz"a evrildi.

Halihazırda İsrail için "negatif" görüşler barındıran Japonya, Güney Kore ve İngiltere'de de bu ülkeye destek verenlerin oranında ciddi düşüş görüldü.

2023 Eylül verileriyle kıyaslandığında Japonya'da İsrail'e karşı negatif görüş bildirenlerin sayısı son ankette yüzde 39'dan yüzde 62'ye, Güney Kore'de yüzde 5'ten yüzde 47'ye, İngiltere'de yüzde 17,1'den yüzde 29,8'e çıktı.

İsrail'e karşı "olumlu" olan tek ülke hala ABD

ABD'nin İsrail'e desteği ise azalmasına rağmen devam etti. İsrail'e destek veren katılımcıların oranı yüzde 18,2'den yüzde 16'ya geriledi.

Morning Consult Siyasi İstihbarat Birimi Başkan Yardımcısı Sonnet Frisbie, Time'a yaptığı açıklamada, "Bu veriler, İsrail'in şu anda uluslararası toplumda ne kadar zor bir yolda olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 105 Filistinli öldürüldü, 62 bin 681 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 164 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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