Timsahlar Daima Hazır! - Son Dakika
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Timsahlar Daima Hazır!

Timsahlar Daima Hazır!

TSK'nın amfibileri, yurt içi ve dışındaki zorlu eğitimlerle harekâtlara hazırlık yapıyor.

13.01.2025 11:17
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen, yurt içi ve dışındaki harekatlarda önemli bir kuvvet unsuru olan "timsah" lakaplı amfibileri, eğitimlerini "daima hazır" parolasıyla aralıksız sürdürüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu 1. Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda görevli personel, kuvvet koruma tedbirlerinin uygulanması, gemiye çıkma, arama, deniz haydutluğuyla mücadele, dar ve sığ sulardan geçişlerde kuvvet koruması, muharip olmayanların tahliyesi gibi görevlerin yerine getirilmesine yönelik kapsamlı ve zorlu eğitimlerden geçiriliyor.

Subay, astsubay ve uzman erbaşlar arasından komando temel kursunu başarıyla bitirip atış, spor, fiziki yeterlilik, kondisyon gibi zorlu testleri geçenler ise Amfibi Hücum Timi kursuna alınıyor. Yaklaşık 8 haftalık zorlu kursu başarıyla bitiren personel, daha sonra özel timlerde görev almaya hak kazanıyor ve operasyonel faaliyetlere katılabiliyor.

Özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da zorlu eğitimlerden geçen Amfibi Hücum Timleri, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebildikleri için "timsah" olarak da isimlendiriliyor.

Güne sporla başlayıp, uzmanlık alanlarına göre güç, kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen personel, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor.

Yurt içi ve dışındaki harekatlarda aktif olarak görev yapıyorlar

Komando eğitiminden geçen "timsahlar", bottan hareket halindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçma-kurtulma, her türlü arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimleri de alıyor.

AA ekibi, yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra özellikle Suriye'deki harekat alanlarında ve yurt dışındaki birçok zorlu alanda aktif olarak görev yapan Amfibi Hücum Timleri'nin meskun mahal ve kapalı mahal, denizden karaya çıkarma, helikopterden hızlı iniş, keskin nişancı ile atış, stres altında atış gibi birbirinden zorlu eğitimlerini görüntüledi.

Hedefleri tam isabetle vuruyorlar

Denizde olduğu kadar karada da üst düzey yeteneklere sahip amfibi personeli, eğitimler kapsamında, keskin nişancı eğitim parkurunda belirlenen sabit ve hareketli hedefleri "tam isabet" ile vurdu.

Stres altındayken bile gözle görülmesi güç nesneleri etkisiz hale getiren "timsahlar", karadaki yeteneklerinin yanı sıra denizdeki faaliyetlerini başarıyla tamamladı.

Personel, deniz faaliyeti kapsamında, hedeflenen bölgeyi denizden botlarla hareket ederek ele geçirdi.

Sonrasında "yaş kapak" olarak bilinen denizin içerisinden karaya çıkarma faaliyeti gerçekleştiren "timsahlar"ın başarıyla icra ettikleri bottan hareket halindeki gemiye çıkma, gemiyi ele geçirme gibi eğitimleri, aksiyon filmlerinin sahnelerini aratmadı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda üstün başarı

Amfibi Piyade Tugay Komutanlığının, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gösterdiği üstün başarılar nedeniyle "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" ile taltif edildiğini belirten Albay, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından verilen direktifler doğrultusunda, Amfibi Deniz Piyade Birliklerinin, Amfibi Kolordu Komutanlığı olarak yeniden yapılandırıldığını söyledi.

Albay, 1. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığının, başta Kıbrıs Barış Harekatı olmak üzere, 1993-2001 yılları arasındaki iç güvenlik harekatı kapsamında Şırnak'ta, insani yardım harekatı kapsamında Arnavutluk'ta, muharip olmayanların tahliyesi maksadıyla Libya ve Lübnan'da, Barış Gücü Kuvveti olarak Kosova'da, uluslararası güvenlik ve yardım kuvveti olarak Afganistan'da görev yaptığını anlattı.

Halihazırda Hakkari'de teröristlerle mücadele, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, Libya'da Türk Deniz Görev Gücü, Hızır Harekatı, Akdeniz Kalkanı Harekatı ve Somali Türk Deniz Görev Gücü kapsamında görevlerini sürdürdüklerini aktaran Albay, şunları kaydetti:

"Tugay personeli gerek yurt içi gerekse yurt dışında aldığı görevlerde kısa zamanda karşılık verebilecek şekilde göreve başlayabileceğini, silah teçhizat ve aracıyla bölge şartlarına çok kolay uyum sağlayabildiklerini, değişik durumlara kolaylıkla adapte olabildiklerini ve diğer ülke personeliyle uyum içinde çalışabildiğini defaten göstermiştir. Komutanlığımız, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında müşterek ve birleşik birçok tatbikata iştirak ederek ülkemizi geçmişten aldığı güç ve tecrübeyle Ulu Önder Atatürk'ün izinde dün olduğu gibi bugün de temsil etmeye devam etmektedir. Kendisine verilen her türlü görevi, 'amfibi daima hazır' parolasıyla eksiksiz yerine getirmektedir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Piyade, Spor, TSK, Son Dakika

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