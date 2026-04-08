Tip Genel Başkanı Baş: "Ara Seçim Anayasa'ya Göre Zorunluluktur"

08.04.2026 12:40  Güncelleme: 13:48
(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'de ara seçimin anayasal bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Biz Anayasa'nın tarif ettiği ara seçim yapılması zorunluluğunu ifade ediyoruz. Bunu CHP dile getirdiyse CHP'yi destekliyoruz. Ama Anayasa'ya bağlılık gereği destekliyoruz. 'Talep nedir' derseniz Türkiye'nin bir an önce erken seçime gitmesi gerektiğini aylardır ifade ediyoruz zaten. O bir siyasi iradenin kararına bağlı olabilir ama ara seçim Anayasa'ya göre zorunluluktur. Bugünkü Anayasa'ya göre yönetiliyorsa ülke, o ara seçim yapılmalıdır" dedi. Baş, Can Atalay'ın Hatay'ın seçilmiş milletvekili olduğunu vurgulayarak, Hatay'da bir ara seçime gerek bulunmadığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından liderler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kendilerini misafir ettikleri için Özel'e ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Görüşmede CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ele alındığını aktaran Baş, "Bizim sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük olmadığını  ısrarla söylediğimiz Türkiye'de seçme ve seçilme hakkının, demokrasinin gasbına doğru giden Cumhuriyet Halk Partili belediyeler nezdinde somutlanan gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptık. Bu vesileyle önümüzdeki mücadele dönemine dair karşılıklı görüşlerimizi paylaştık" dedi.

Baş, Brezilya Porto Alegre'de düzenlenen "Halkların Egemenliği İçin 1. Uluslararası Antifaşist Konferans"ını hatırlatarak, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların benzerlerinin tüm dünyada olduğunu kaydetti.

NATO zirvesi öncesi mücadele takvimi paylaşıldı

Baş, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine kadar bu zirveye karşı çıkmak amacıyla oluşturdukları mücadele takvimini de ayrıntılarıyla Özgür Özel ve heyeti ile  paylaştıklarını aktardı.

"Anayasızlaştırmaya karşı ortak mücadele hattı oluşturulmalı"

Görüşmede, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasını da değerlendirdiklerini söyleyen Baş, "Türkiye'deki anayasızlaştırma, yani iktidarın anayasayı tanımayan yaklaşımına ilişkin ortak bir mücadele hattının en geniş biçimde oluşturulması gerektiğine ilişkin karşılıklı görüşlerimizi paylaşma imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

"Bu iktidar Anayasayı tanımayan bir iktidar"

Baş, yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bu iktidar Anayasa'yı tanımayan bir iktidar. Bunun sayısız örneğini görüyoruz. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan bir iktidar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımayan bir iktidar. Bunun somut sonuçlarından bir tanesi de 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasının bu iktidarın iki dudakları arasından çıkan bir cümleyle yasaklanıyor olması. Biz buna karşı da tüm sendikaların, siyasi partilerin, emek ve meslek örgütlerinin bu anayasızlaştırma sürecinin emekçiler cephesindeki yansıması olarak bir karşı duruşun örgütlenmesi gerektiği konusundaki görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi, önerilerimizi paylaştık."

Numan Kurtulmuş'a, Can Atalay çağrısı

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğuna son verilmesi için de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunan Baş, şöyle konuştu:

"Numan Kurtulmuş'a şunu söylemek lazım:   Numan Kurtulmuş ya kendi dönemindeki bir milletvekilini cezaevinde bırakmış bir Meclis Başkanı olarak tarihe geçecektir ya da Anayasa Mahkemesi'nin kendisine gönderdiği yazının gereğini yapma yükümlülüğüyle karşı karşıyadır. Ara seçim konuşuluyor. Anayasa'daki açık hüküme rağmen 'Gidilecek mi gidilmeyecek mi?' diye bir tartışma yapılıyor. Anayasa açık, Anayasa Mahkemesi kararları bunun uygulanması gerektiğini söylüyor. Yetmiyormuş gibi Meclis'te oluşturulmuş komisyonun altına Numan Kurtulmuş'un imza attığı raporunda 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmalıdır' diyor. Bu kararın uygulanması için yapılacak çok basit bir işlem var. Anayasa Mahkemesi'nin, Meclis'e gönderdiği Can Atalay kararını, Numan Kurtulmuş'un Genel Sekreterliğe bir üst yazıyla iletmesi ve Can Atalay'ın kaydının yapılması. Bu kadar basit süreçler hayata geçmediğinde biz iktidarın içinden geçtiğimiz süreçte tek derdinin kendi koltuğunu korumak olduğunu ve bunun için her şeyi yapabilecek bir zihniyeti yansıttığını görüyoruz, düşünüyoruz ama buna teslim olmayacağımızı da buradan paylaşmış olayım."

"Hatay'da bir ara seçime gerek yoktur"

Ara seçim tartışmalarına ilişkin Erkan Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'ın seçilmiş şu anda bir milletvekili var mıdır? Anayasa'ya göre seçilmiş bir milletvekili vardır. Anayasa Mahkemesi kararları bunu tescil etmektedir. Dolayısıyla bize göre Hatay'da bir ara seçime gerek yoktur. Hatay'da yapılması gereken şey milletvekilinin görevini yapmasını sağlanmasıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'nin her yerinde ara seçimden de erken genel seçimden de kaçıyor."

"Ara seçim Anayasaya göre zorunluluktur"

Ara seçimin anayasal bir zorunluluk olduğunu vurglayan Baş, "'CHP'nin ara seçim talebini destekliyor musunuz' diye soru soruluyor bize. Biz Anayasa'nın tarif ettiği ara seçim yapılması zorunluluğunu ifade ediyoruz. Bunu CHP dile getirdiyse CHP'yi destekliyoruz. Ama Anayasa'ya bağlılık gereği destekliyoruz. 'Talep nedir' derseniz Türkiye'nin bir an önce erken seçime gitmesi gerektiğini aylardır ifade ediyoruz zaten ama o bir siyasi iradenin kararına bağlı olabilir ama ara seçim Anayasa'ya göre zorunluluktur. Bugünkü Anayasa'ya göre yönetiliyorsa ülke, o ara seçim yapılmalıdır" dedi.

"Mücadele ittifakına ihtiyacımız var"

Baş, bir gazetecinin, görüşmede seçim ittifakına ile ilgili bir değerlendirme yapılıp yapılmadığını sorması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Seçim yaklaştıkça çeşitli ittifaklar, çeşitli ittifak biçimleri üzerine tartışılır. Bu konuda da son derece Türkiye'deki muhalefetin yaratıcı bir yaklaşım sergileyebileceğini biliyorum. Ama o sandığı getirmek için de bugün bir mücadele ittifakına ihtiyacımız olduğunu vurgulamak lazım. Alanlarda, meydanlarda, parlamentoda, hayatın her alanında muhalefetin ittifak halinde mücadeleyi sürdürmesini daha önemli görüyoruz. Seçim bunun sonunda gündeme gelindiğinde değerlendirilecek başlık."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
