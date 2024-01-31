TİP Milletvekilinin Düşürülmesi Beşiktaş Meydanı\'nda Protesto Edildi

TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı, Beşiktaş Meydanı'nda yapılan eylemle protesto edildi.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesinin hakkında verdiği kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda okunmasıyla düşürüldü. Karara tepki gösteren TİP ile CHP İstanbul İl Örgütü protesto çağrısı yaptı. Çağrı üzerine aralarında milletvekilleri, parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 20.00'de Beşiktaş Meydanı'nda bir araya geldi. 'Can Atalay'a Özgürlük' yazılı pankart açan grup üyeleri sloganlar atarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini protesto etti.
YARGITAY HUKUK DIŞI BİR KARAR VERMİŞTİR
TİP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Arzum Yalçın, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin hukuk dışı olduğunu savunarak 'Hatay milletvekilimiz Can Atalay hakkında verdiği hukuk dışı karar Ak Parti Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ tarafından meclis kürsüsünden okutulmuş ve Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmüştür. 14 Mayıs genel seçimlerinde partimiz tarafından milletvekili adayı gösterilmiş ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Can Atalay, Hatay halkının on binlerce oyu ile seçilmiş ve mazbatası verilmiştir. Tüm bunlara rağmen tahliye edilmemiş, 14 Mayıs'tan bugüne kadar Silivri zindanlarında esir tutulmaya devam etmiştir. Anayasa Mahkemesi tahliye edilmesi gerektiğini tam iki kez söylemiş olmasına rağmen Yargıtay 3'üncü dairesi ise Anayasa Mahkemesini tanımayarak hukuk dışı bir metne imza atmıştır. Buradan soruyoruz, bugünden itibaren bu ülkeye hukuki bir devlet, demokratik bir devlet diyebilir miyiz Hayır. Bugün bizzat Mecliste Anayasa ayaklar altına alınmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yargıtay eliyle gerçekleştirilen bu darbe girişiminin bir ortağı haline getirilmiştir. Bu saatten sonra herkes çıkıp ben Anayasayı da, Anayasa Mahkemesini de tanımıyorum diyebilir. Türkiye'de artık bir Anayasanın bulunmadığını, Anayasanın ortadan kalktığını, bizzat Meclis tarafından kabul edildiğini görüyoruz dedi.
CHP İL BAŞKANI ÇELİK BU KARAR ANAYASAL DÜZENE BİR DARBEDİR
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise yaptığı konuşmada, Anayasal düzene sahip çıkmak için, hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak için, demokrasiye sahip çıkmak için buradayız. Bugün Türkiye demokrasi tarihine yeni bir kara leke eklenmiştir. Depremzede Hatay halkının özgür iradesiyle seçtiği Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararını tanımıyoruz. Bu karar Anayasal düzene bir darbedir. Bu karar, Türkiye'de demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik bir girişimdir. Yüksek yargı organları suç işlemiştir. Ancak bugün bu suça Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak edilmiştir diye konuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okuduğu sırada tepki gösterilen Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a destek verdi. Tunç, "Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik tepkiler kabul edilemez. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" dedi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliği düşürülmesi sonrası TİP üyeleri birçok ilde eylem yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "DİSK Genel Kurulu'na davetlerini ileten DİSK heyetiyle vergide adaleti konuştuk." notuyla yaptığı paylaşım tepki çekti. Bazı vatandaşlar, CHP lideri Özel'in paylaşımının altına "Gündeminiz pek hızlı değişmiş", "Gündem bu mu?" gibi yorumlar yaptı.
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li vekil Aysu Bankoğlu yaşananları anlattı. Bankoğlu "Planlı bir şey değildi. Anayasa'yı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım" diye konuştu.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası eski futbolcu Gökhan Zan'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zan, "Hatay'ı deprem değil, Anayasa'yı yok sayanlar canlarımızı öldürdü. Biz Hataylılar bunu, bu hukuksuzluğu, sahipsiz bırakılmayı asla affetmeyecektir." dedi.
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TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
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