TKP, Cumhuriyet\'in 103. yılında Ankara, İstanbul ve İzmir\'de yürüyüş düzenledi

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), Cumhuriyet'in ilanının 103. yılında "Çalınan Cumhuriyeti Geri Alacağız" sloganıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de kitlesel yürüyüş düzenledi.

İstanbul'daki yürüyüş saat 19.30'da Kadıköy Söğütlüçeşme Metrobüs durağından başladı. Binlerce emekçi "Kahrolsun saltanat yaşasın Cumhuriyet", "Bu halk size diz çökmez, boyun eğmez", "Cumhuriyet bizim, yaşasın sosyalizm", "Hırsız holdingler, hırsız TÜSİAD", "Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez", "Cumhuriyet için ayağa kalk" sloganlarıyla yürüdü.

Yürüyüşün ardından Rıhtım Meydanı'nda toplanan yurttaşları Şua İnşaat tarafından ücretleri ödenmeyerek işten çıkarılmaları üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda bir araya gelerek hakları için mücadele eden inşaat işçileri adına Ahmet Özdemir selamladı. Özdemir, "patronlar Cumhuriyet'i yıktı, biz emekçiler Cumhuriyet'i yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Ardından TKP Merkez Komite Üyesi Alpaslan Savaş, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in Anadolu'nun yoksul halkı ve Mustafa Kemal önderliğindeki kadrolar tarafından başarılan bir devrim olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Cumhuriyet bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük fikri bir devrimle taçlandı. Bu devrim cumhuriyet devrimidir. Bugün kutlayacağımız şey varsa o da Anadolu halkının bu halkın elleriyle bileğinin kuvvetiyle hayata geçirdiği bu devrimdir. Kutlu olsun cumhuriyet devrimi. Cumhuriyet'in mimarıydı onlar. Ezilenler, yoksullar ayağa kalktılar ve geleceklerini ellerine aldılar. Buradan cumhuriyet devriminin mimarı kurtuluş mücadelesini devrimle taçlandıran kadrolara da saygılarımızı sunmamız gerekir. Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu'nun yoksul halkıyla birlikte hepsi bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele ettiler ve elde ettiler. Hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz.

"CUMHURİYETİ ÇALANLAR FON SOYGUNCULARIDIR"

Türkiye'de Cumhuriyetimizi çaldılar. Bu halkın cumhuriyeti çalınmıştır. Onu geri alacağız o başka. Kimler çaldı cumhuriyeti? Bakın memleketin haline, Cumhuriyet'i kimin çaldığını görürsünüz. İşte size fon soygunu. Cumhuriyet'i çalanlar fon soyguncularıdır. İçlerinde siyasetçiler var. İçlerinde milletvekilleri var, eski bakanlar var, bürokratlar var. Halkın üç kuruş köşeye koyduğu bileziğini bozdurup verdiği ya da fazla mesaisiyle arttırıp köşeye koyduğu parayı borsada, fonda hortumlayıp zenginleşenler bunlar. İşte Cumhuriyet'i bunlar çaldılar. Hani kimsesizlerin kimsesiydi Cumhuriyet? Bunlar kimsesizleri sokak ortasında bırakıp kasalarına koştular. Hırsızlık yaptılar, Cumhuriyet'i çaldılar.

Bugün emeklileri ucuz tek yıldızlı otellerin paylaşımlı odalarına mahküm ediyorlar. İşte bunlardır Cumhuriyetimizi çalanlar. Bunlardır Cumhuriyet'i çalanlar. Kademeli emeklilik çıkacak mı çıkmayacak mı bunu tartışıyoruz. Emeklilik hakkını ortadan kaldırıp emekliliği şirketlerin para kazanma aracı haline getiren onu da fon haline getirenlerdir cumhuriyeti çalanlar. Cumhuriyet'i çalanlar MESEM adı altında çocuk işçiliğe yasal kılıf getirenlerdir. O çocuk işçileri patronuna dövdürenlerdir. Onların iş cinayetlerinde ölümünü seyredenlerdir.

"CUMHURİYET BARIŞTIR"

Bizim için Cumhuriyet, komşularınla iyi geçinmektir. Bizim için Cumhuriyet dostluktur, barıştır. Şimdi bugün Meclis'te bu Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim'den sonraki günlerde görüşülmeyi bekleyen bir şer anlaşması var. Adı Mekke Anlaşması. Bizim için, Cumhuriyet için bağımsızlık yurtta barış, dünyada barıştır. Bunun tersine hareket edenler Cumhuriyet'i çalanlardır.

Kim çaldı Cumhuriyet'i? Kim karşıdevrimin tezgahçısıysa o çaldı elbette. Elbette adı sanı belli: AKP iktidarıdır. 25 yıla merdiven dayamış AKP iktidarı Cumhuriyet'in kazanımlarını bir bir ortadan kaldırmak için çaba sahip etmiştir. Ne yazık ki yol da almıştır. Fakat şunu söylemek zorundayız: Tek suçlu AKP değildir. Her kötülüğün başı AKP diye gösterenler kötülüğün başı AKP'dir ama kendi kötülüklerini kendi hatalarını saklamak için de bunu yapmaktadır. Kimse AKP'nin arkasına saklanmasın. Cumhuriyet'le hesaplaşmaya çalışan, Cumhuriyet'in eşitlik, özgürlük, bağımsızlık fikrinden kurtulmaya çalışanlar Cumhuriyet'i çalanlardır. Bu ülkeyi NATO'ya sokanlardır. Bu ülkeyi NATO'ya girsin diye bu ülkenin çocuklarını, evlatlarını Kore'de savaşa yollayanlardır.

SERMAYE SINIFINDAN HESABINI SORACAĞIZ"

Bıkmadan anlatacağız, bıkmadan söyleyeceğiz. Bunların hepsinin arkasında Türkiye'nin zenginleri vardır, sermaye sınıfı vardır, holdingleri vardır. Kimse saklanmasın o süslü cumhuriyet reklamlarının arkasına. Bu Cumhuriyet'in köküne siz kibrit suyu döktünüz. Hesabını soracağız sermaye sınıfından bunun.

Piyasa düzeninin yerine eşit, işçilerin haklarını güvence altına alan, barınma, eğitim, sağlık, temel yaşam ihtiyaçlarının dert edilmeyeceği, sermayenin el koyduğu zenginlikleri pay ettiğimiz, eşitçe paylaştığımız bir düzen kuracağız. Bir düzen kurmak zorundayız. Bunun adı sosyalizmdir. Sosyalist cumhuriyettir bizim ihtiyacımız olan. Kim mi yapacak? Nasıl mı yapacağız? Nasıl kararttılar burayı? Farkındasınız değil mi? Siz nasıl aydınlattınız burayı? Öyle yapacağız işte. Bu meydanı nasıl aydınlattıysak ülkeyi de öyle aydınlatacağız.

"KİMSE UMUDUNU KESMESİN"

Bu ülkenin yurtseverleri, cumhuriyetçileri, komünistleri, Kemalistleri hep beraber ayağa kaldıracağız. Bugün emekçi halkın istikrar arayışına, geleceğine güvenle bakma arayışına ancak böyle yanıt verebiliriz. Bunu iddia eden, bunu örgütlemeye çalışan Cumhuriyet'i kazanır, daha iyisini kurar, olanı da geri alır. Kimse umudunu kesmesin, Kimse enseyi karartmasın. Biz biliyoruz, gündüzünde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan bir cumhuriyet mümkün, onu mutlaka alacağız."

İzmir'de düzenlenen halk yürüyüşü ise 19.00'da Karşıyaka ilçesinde başladı. Karşıyaka İZBAN İstasyonu önünde toplanan yurttaşlar, sloganlar ve pankartlar eşliğinde Karşıyaka Çarşısı boyunca yürüyerek çarşı girişine kadar ilerledi.

"YENİDEN CUMHURİYET, EMEKÇİLERİN CUMHURYETİ OLACAK"

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Kemal Önoğlu, Cumhuriyet'in ancak emekçilerin mücadelesiyle yeniden ayağa kaldırılabileceğini vurguladı. Büyük holdinglerin ve sermaye gruplarının 29 Ekim mesajlarını sert sözlerle eleştiren Önoğlu, Cumhuriyet'in patronların insafına bırakılamayacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Şimdi her 29 Ekim'de olduğu gibi büyük övgülerle, süslü cümlelerle o büyük sermaye sahipleri reklam filmleri yayınlıyorlar. Milyonlarca emeklimiz, okullarda sabun aranırken yüzde 400-500 kar oranlarıyla her yıl Cumhuriyet'in tasfiyesini karşılayanlar neyi kutluyorlar? Kıdem tazminatına bile göz dikenler, kıyılarımızı, madenlerimizi, ormanlarımızı yağmalayan Cengiz'i, Limak'ı, Koç'u, Sabancı'sı... Bunların bugün Cumhuriyet'le ne ilişkisi var? Cumhuriyet bizim için eşitlik, egemenlik ve özgürlük demektir. Cumhuriyet bizim, patrona, yobaza bırakmayız! Mücadelemiz verildikten sonra sırtımızdan bu sömürücüleri attıktan sonra geriye adını koymak kalacak: Yeniden Cumhuriyet, emekçilerin cumhuriyeti olacak, ille de sosyalizm olacak!"

Ankara'da düzenlenen yürüyüş, 17.30'da Kolej'de başlayıp Sakarya Caddesi'nde sona erdi. TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver, yürüyüşün ardından Cumhuriyet'in kazanımlarına ilişkin bir açıklama yaptı.