TOBB Tarım Lisesi Geleceğin Ziraatçılarını Yetiştiriyor

22.03.2026 10:19
Adana'daki TOBB Tarım Lisesi, uygulamalı eğitimle öğrencilerini tarım sektörüne hazırlıyor.

ADANA'da Çukurova'nın bereketli topraklarında yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğin ziraatçilerini yetiştiriyor. Okul Müdürü Zeynel Girente, alanında uzman ve kendini sürekli geliştiren öğretmen kadrosuyla öğrencileri geleceğe hazırladıklarını belirterek, "Yaklaşık 72 dönümlük uygulama alanında öğrencilerimize teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitimler de veriyoruz. Bu sayede öğrencilerimizi tarım sektörünün geleceğine hazırlıyoruz. Okulumuz bugüne kadar 4 dönem mezun vermiş olup, mezun olan öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 90'ı iş imkanı bulmuştur" dedi.

Türkiye'nin en verimli tarım havzalarından Çukurova'daki TOBB Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 72 dönümlük uygulama alanında öğrenciler, modern tarım teknikleri, akıllı tarım uygulamaları, damlama sulama sistemleri ile iklim dostu ve sürdürülebilir üretim modellerini uygulamalı olarak öğreniyor. Bugüne kadar yüzlerce mezun veren okulda yaklaşık 350 öğrenci eğitimine devam ediyor. Okulda yürütülen faaliyetler ve öğrencileri geleceğe hazırlama hedefi doğrultusunda eğitimlerin sürdüğünü belirten TOBB Tarım Lisesi Müdürü Zeynel Girente, eğitimlerinin üretimin somut bir modeli olduğunu ifade etti.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZDE 90'I MESLEK SAHİBİ OLDU'

Bölgenin tarım kenti olduğunu hatırlatan Zeynel Girente, kalifiye elemana ihtiyaç duyulan dönemde uzmanlaşmış öğretmen kadrosuyla öğrencileri geleceğe hazırladıklarını dile getirdi. Girente, "Alanında uzmanlaşmış ve kendilerini sürekli geliştiren öğretmen kadromuzla öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Tarımın son yıllarda ne kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir. Tarım şehri olmamız nedeniyle kalifiye elemanlara büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Okulumuz bugüne kadar 4 dönem mezun vermiş olup, mezun olan öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 90'ı iş imkanı bulmuştur. Öğrencilerimiz mesleki başarılarının yanı sıra akademik alanda da başarılarını sürdürmektedir. Geçtiğimiz yıl üniversiteye yerleşme oranımız yüzde 40 seviyelerine kadar ulaşmıştır" dedi.

'TOPRAĞIN HAZIRLANMASINDAN HASADA KADAR UYGULAMA İMKANI'

Öğrencilerinin toprağın hazırlanmasından hasada kadar, süreç içerisinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde aktif rol oynamasını sağladıklarını aktaran Girente, "Okulumuz bünyesinde bulunan 38 dönümlük arazide tarla bitkileri üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Yaklaşık 32 dönümlük alanda ise kurulan seralarda uygulamalı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz burada fidan ve fide üretimi çalışmalarını da sürdürmektedir. Okulumuzda son yıllarda tarımın tüm teknolojik imkanlarını kapsayan eğitimler verilmektedir. Böylece öğrencilerimiz, tarım alanında hayata atılmadan önce ihtiyaç duyacakları tüm bilgi ve becerileri okulumuzda kazanabilmektedir" diye konuştu.

'GELECEK TARIMDA, TARIMDA DA GELECEK VAR'

Girente, 'Gelecek tarımda, tarımda da gelecek var' sloganıyla öğrencilerini geleceğe hazırladıklarını aktardı. Girente, "15 günde bir 'Sektörle Buluşmalar' etkinlikleri düzenliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizi alanında kendini kanıtlamış firmalarla bir araya getirerek tanıtıcı ve bilgilendirici faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Meslek lisesi olmamızın avantajıyla öğrencilerimize ek puan imkanı sağlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz 29 ön lisans ve 5 lisans bölümüne ek puanla yerleşebilmektedir. Kendi alanında çalışma hayatına atılmak isteyen öğrencilerimize ise ticaret odalarıyla iş birliği içinde eğitimler veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin hibe ve destek programlarından faydalanabilmesi için bilgilendirme çalışmaları da yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'OKULUMUZ BİZE BÜYÜK İMKANLAR SAĞLIYOR'

Okulda eğitim gören Sümeyye Burkay, uygulamalı eğitimin kendilerine büyük imkanlar sağladığını dile getirdi. Burkay, "Okulumda bu sene tarım fuarına katılarak ürettiğimiz ürünleri satma imkanı bulduk. Tarımla ilgilenen kişilerle tanışarak mesleğe olan isteğimiz daha da arttı. Okulda seralarda ve atölyelerde çalışma imkanı buluyoruz. Öğretmenlerimiz bizleri teknisyen olarak yetiştirerek geliştirmeye çalışıyor. Hocalarımız bizlere güzel örnek oluyor. İleride çiftçilik yaparak iş kadını olmak istiyorum. Tarımı seven bütün arkadaşlarımızı okulumuza bekliyoruz" dedi.

'TARIMI UYGULAMALI OLARAK ÖĞRENİYORUZ'

Öğrencilerden Gülsena Güneş ise okulun kendileri için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Güneş, "Okulumuzda ana derslerimizin yanı sıra tarım dersleri de alıyoruz. Tarım hakkında bilgilerimizi yenileyerek uygulamalı olarak çalışıyoruz. Okulumuz, tarım alanını düşünen öğrenciler için çok önemli fırsatlar sağlıyor. Öğretmenlerimiz bize en verimli şekilde bilgi vermek için çalışıyor. Her öğrenciye fırsat yaratıyorlar. Ben de ileride peyzaj mimarı olmak istiyorum. Tarım derslerinde aldığım eğitimlerle geleceğe yönelik çalışmalarımı sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Yerel Haberler, Teknoloji, Güncel, Adana, Tarım, Son Dakika

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Brezilya’daki ’’Kıyamet’’ görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri’ne çakıldılar Brezilya'daki ''Kıyamet'' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Netanyahu’nun yeni görüntüleri servis edildi Netanyahu'nun yeni görüntüleri servis edildi
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni
İran gizli silah mı kullandı 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
Altında 43 yıl sonra bir ilk En büyük haftalık kaybı yaşadı Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu Dikkat çeken intihar notu Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu

10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
09:45
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
09:19
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024’e yükseldi
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi
09:01
Bahçeli’nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
07:53
ABD, Nijerya’ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı
ABD, Nijerya'ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı
07:21
Ben-Gvir’i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
06:56
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok
05:50
Netanyahu’dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
04:09
İstanbul’un göbeğinde dehşet Parkta erkek cesedi bulundu
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Parkta erkek cesedi bulundu
03:58
Trump’tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran’ın yanıtı hayli sert oldu
Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran'ın yanıtı hayli sert oldu
03:29
İran İsrail’de 5 şehri füze ve İHA’larla vurdu 200’den fazla ölü ve yaralı var
İran İsrail'de 5 şehri füze ve İHA'larla vurdu! 200'den fazla ölü ve yaralı var
02:57
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
01:26
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa’yı sarsan teklifle ortaya çıktı
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı
