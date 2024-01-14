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TOGEMDER, Filistin'den gelen üniversite öğrencileriyle buluşma programı düzenledi - Son Dakika
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TOGEMDER, Filistin'den gelen üniversite öğrencileriyle buluşma programı düzenledi

Toplumsal Gelişme Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), Filistin'den gelen 102 üniversite öğrencisiyle bir araya geldi. Öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşadıkları zorlukları anlattı. Program kapsamında öğrencilerin Türkiye'de eğitimlerine devam edebilmesi için YÖK ile görüşüleceği belirtildi.

TOGEMDER, Filistin\'den gelen üniversite öğrencileriyle buluşma programı düzenledi
14.01.2024 - 16:41,
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Toplumsal Gelişme Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), Filistin'den gelen üniversite öğrencileriyle buluşma programı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Filistin'den Türkiye'ye getirilen 102 öğrenci, Üsküdar'daki TOGEMDER binasına bir araya geldi.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmud Mahmudi, Gazze'ye atılan yaklaşık 80 bin ton bombanın evlerin yüzde 75'ini harap ettiğini anlattı.

Mahmudi, "İsrail'in bu savaştaki amacı Filistin'in geleceğini yok etmek. Türkiye hükümetinin verdiği güçlü çabaları kimse veremez. Türkiye, Gazze'deki vatandaşlarını İstanbul'a getirtmek için büyük bir çaba sarf etti. 7 Ekim'de savaş başladı. 8-9 Ekim'de vatandaşları çıkartıldı. Ayrıca 500 yaralı ve hastayı Gazze'den tahliye etti. Şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da Filistin'de bir katliam yaşandığını belirtti.

Durgut, şunları söyledi:

"Filistinli kardeşlerimiz evlerini, okullarını, şehirlerini kaybediyor. Bu korkunç zulmün altında yine de Filistinli kardeşlerimiz çok büyük bir kahramanlık örneği gösteriyor. 7 Ekim'den beri devam eden korkunç soykırımda doktorlar hastalarını terk etmeyerek, gazeteciler aile fertlerinden kayıp verdikleri halde bu zulmü duyurarak, Filistinliler hep birlikte vatanlarını savunarak çok büyük bir destan yazıyorlar. Onların cesur ve onurlu duruşu dünyaya çok büyük bir ders veriyor ve dünyaya ilham oluyor."

TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır ise Filistin'den gelen öğrenciler için neler yapabileceklerini planlamak amacıyla programı düzenlediklerini vurguladı.

Satır, "Bu öğrencilerin bir kısmı Türk vatandaşı, bir kısmının Kıbrıs pasaportu var, bir kısmı Filistin pasaportuna sahip. Bu öğrencilerimizin hemen hemen yarısı Türk-Filistinli kız öğrencilerimizden oluşuyor. Bu kadar başarılı genç kızımızı karşımızda görmekten mutluluk duydum. Bilgisayar bölümü, tıp, hukuk okuyan öğrenciler var. Biz bu toplantının çıktılarına çok değer veriyoruz." diye konuştu.

Program kapsamında öğrencilerin eğitimlerine Türkiye'de devam edebilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile görüşüleceği aktarıldı.

Ahmed Aldalou, eşinin Türk olduğunu, beraber Filistin'de okuduklarını ancak savaş nedeniyle şu an okuyamadıklarını belirtti.

İnşaat mühendisliği eğitimi aldığını belirten Aldalou, "Eşimle beraber okuyorduk. Savaş başladı ve 45 gün savaşın ortasında kaldık. Gazze'deki okulların çoğu maalesef bombalandı ve yıkıldı. Tekrar okuma şansımız kalmadı. Türkiye'deki üniversitelere çok güveniyorum." dedi.

Programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Esra Ekmekçi, Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Dağoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nergiz Dağoğlu ve Filistin'den gelen öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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