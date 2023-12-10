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Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti

Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sonucunda minibüste sıkışan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve ölenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

10.12.2023 - 02:47,
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Tokat- Sivas karayolu Yatmış köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sonucunda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.

Tokat'ta seyir halindeki minibüs kamyona arkadan çarptı! 5 kişi hayatını kaybetti

SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜS KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkisinde Tokat istikametine seyreden 58 AAE 502 plakalı minibüs, aynı istikamette giden 58 YC 344 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı.

Tokat'ta seyir halindeki minibüs kamyona arkadan çarptı! 5 kişi hayatını kaybetti

MİNİBÜSTEN 5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkıştıkları yerden kurtarılan 5 kişinin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tokat'ta seyir halindeki minibüs kamyona arkadan çarptı! 5 kişi hayatını kaybetti

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken ölenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Tokat'ta seyir halindeki minibüs kamyona arkadan çarptı! 5 kişi hayatını kaybetti
Tokat\'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Jandarma, İtfaiye, Tokat, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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