Tokat'ta Kaza: 8 Yaralı

18.09.2025 19:29
Tokat'ta kaza yapan araca müdahale eden polislere başka bir otomobil çarptı, 8 kişi yaralandı.

Tokat'ta kaza yapan otomobile müdahale eden polislerin bulunduğu araca, seyir halindeki başka bir otomobil çarptı. Kazada 2'si polis 8 kişi yaralandı.

Tokat'ta Niksar- Reşadiye karayolu Akıncı köyü mevkisinde Resul Demir yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan istinat duvarına çarptı.

KAZAYA MÜDAHALEYE GİDEN POLİSLER KAZA YAPTI

Kazada sürücü ve 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Garip Kızılbulak yönetimindeki otomobil de kazaya müdahale eden ve yolun sol tarafında bulunan trafik ekiplerinin aracına arkadan çarptı.

2'Sİ POLİS 8 YARALI

Kazada 2 polis memuru ve sürücü Garip Kızılbulak ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. 8 yaralı, Niksar Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

