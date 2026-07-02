CHP anketi: Butlan kararı siyasi algılandı - Son Dakika
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CHP anketi: Butlan kararı siyasi algılandı

02.07.2026 10:52  Güncelleme: 12:10
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CHP'nin yaptırdığı ankete göre, kamuoyunun yüzde 61'i mutlak butlan kararını yanlış bulurken, yüzde 65'i kararı siyasi nitelikte değerlendirdi. Kararın en çok iktidarı güçlendirdiği görüşü öne çıkarken, Özgür Özel'in performansı başa baş seyretti. CHP seçmeninin yüzde 66'sı yeni parti seçeneğine sıcak bakıyor.

(ANKARA) - Haber: Gülara SUBAŞI

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in dün kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, mutlak butlan kararının kamuoyundaki yansımalarına ilişkin anketler ele alındı. Araştırmaya göre, toplumun çoğunluğu kararı "yanlış" ve "siyasi" nitelikte değerlendirirken kararın en çok iktidarı güçlendirdiği görüşü öne çıktı. Çalışmada, Özel'in süreçte izlediği politikaya ilişkin değerlendirmeler ile CHP'nin olası yol haritasına ilişkin seçmen beklentileri de yer aldı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'de A takımıyla bir araya geldi. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda, mutlak butlan kararının toplumdaki karşılığına ilişkin bir araştırma şirketinin hazırladığı kamuoyu araştırması da değerlendirildi.

3-11 Haziran tarihlerinde 2 bin 94 kişiyle gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına göre, kamuoyunda mutlak butlan kararına yönelik olumsuz değerlendirme dikkati çekti. Katılımcıların yüzde 61'i kararı yanlış bulurken, doğru bulanların oranı yüzde 25'te kaldı. Kararın niteliğine ilişkin soruda ise katılımcıların yüzde 65'i mutlak butlan kararını "siyasi", yüzde 23'ü ise "hukuki" bir karar olarak değerlendirdi. Veriler, kararın kamuoyunda hukuki gerekçelerden çok siyasi saiklerle alındığı yönünde algılandığını ortaya koydu.

KARARIN EN ÇOK İKTİDARI GÜÇLENDİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Araştırmada, mutlak butlan kararının siyasi dengelere etkisine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Katılımcıların yüzde 41'i kararın iktidarı güçlendirdiğini belirtirken yüzde 24'ü muhalefeti güçlendirdiği görüşünü dile getirdi. Yüzde 22'lik kesim ise kararın herhangi bir tarafı güçlendirmediğini ifade etti. Araştırma sonuçları, toplumun önemli bir bölümünün kararın siyasi sonuçlarının iktidar lehine olduğu kanaatini taşıdığını gösterdi.

ÖZEL'İN PERFORMANSI VE İZLEDİĞİ POLİTİKA BAŞA BAŞ GÖRÜLDÜ

Araştırmada Özgür Özel'in mutlak butlan kararının ardından izlediği siyaset de ölçüldü. Katılımcıların yüzde 43'ü Özel'in performansını başarılı bulurken yüzde 41'i başarısız olarak değerlendirdi. Benzer şekilde, Özel'in izlediği politikayı doğru bulanların oranı yüzde 43, yanlış bulanların oranı ise yüzde 39 olarak ölçüldü.

Araştırmada ayrıca yaş grupları arasında dikkat çekici farklılıklar da ortaya çıktı. Buna göre 55 yaş ve üzerindeki katılımcılar arasında Özel'in performansını başarılı bulanların oranı yüzde 62'ye kadar yükseldi.

SEÇMENİN BEKLENTİSİ: ÖNCE PARTİ İÇİNDE MÜCADELE

Araştırmada katılımcılara Özel'in bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlemesi gerektiği de soruldu. En yüksek oran yüzde 32 ile "Önce parti içinde mücadele edilmeli, sonuç alınamazsa yeni parti kurulmalı" seçeneğinde toplandı. Yüzde 17'lik kesim ise doğrudan yeni parti kurulması gerektiğini savundu. Böylece katılımcıların yaklaşık yarısı, farklı biçimlerde de olsa yeni parti seçeneğine sıcak baktığını ortaya koydu.

CHP seçmeninde ise bu eğilim daha belirgin oldu. CHP seçmenlerinin yüzde 66'sı ya parti içinde mücadele sonrasında ya da doğrudan yeni parti kurulması gerektiğini ifade etti.

YENİ PARTİ SENARYOSU DA ÇALIŞILDI

Araştırmada, Özel'in yeni bir parti kurması ihtimali de seçmene soruldu. CHP seçmenlerinin yüzde 83'ü böyle bir durumda oyunu yeni kurulacak partiye vereceğini belirtirken mevcut CHP'ye oy vermeye devam edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 9'da kaldı.

CHP dışındaki seçmenlerde ise yüzde 9'luk kesim "kesinlikle oy veririm", yüzde 24'lük kesim ise "oy verebilirim" yanıtını verdi. Araştırmada bu veriler üzerinden yapılan senaryo çalışmasında, Özgür Özel liderliğinde kurulabilecek olası bir partinin doğrudan tercihlerde yaklaşık yüzde 25 oy potansiyeline ulaşabileceği değerlendirmesine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUMUNA YÖNELİK ELEŞTİRİLER DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada, mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği tutuma ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Katılımcıların yüzde 68'i Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikayı yanlış bulurken doğru bulanların oranı yüzde 19'da kaldı. Araştırmada, doğru bulanların ağırlıklı olarak iktidar seçmeninden oluştuğu değerlendirmesi yapılırken CHP ve DEM Parti seçmenlerinin yüzde 91'inin, Alevi katılımcıların ise yüzde 83'ünün Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikayı yanlış bulduğu belirtildi. Katılımcılara, Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol izlemesi gerektiği de soruldu. Buna göre yüzde 39'u kısa sürede kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade ederken yüzde 28'i ise önce parti içinde arınmanın sağlanmasının ardından kurultay yapılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

MANSUR YAVAŞ NE YAPMALI

Araştırmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mutlak butlan kararı sonrasında nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği de ölçüldü. Katılımcıların yüzde 42'si Yavaş'ın Özel ile birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtirken yüzde 35'i tarafsız kalmasını, yüzde 7'si ise Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket etmesini istedi. CHP seçmenleri arasında Özel ile birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 83'e ulaştı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP anketi: Butlan kararı siyasi algılandı - Son Dakika

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