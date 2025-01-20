Torbalı Belediyesi\'nden Roman Çalıştayı

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(İZMİR)- Torbalı Belediyesi, ilçedeki Roman vatandaşların sorunlarını ele almak amacıyla Roman Çalıştayı düzenledi. Belediye Başkanı Övünç Demir, "Roman yurttaşlarımızla Roman Çalıştayı'nda buluştuk. Eğitimden barınmaya, ayrımcılıktan sosyal dışlanmaya kadar pek çok konuyu ele aldık, çözüm için yol haritasını belirledik. Torbalımızda her kesimin temsil hakkını savunacak; Roman kardeşlerimizle Belediyemizin bağını her zaman olduğu gibi güçlü tutacağız" dedi.

Torbalı Belediyesi ilçede bir ilke imza atarak, Roman Çalıştayı düzenledi. İlçede yaşayan Roman vatandaşların sorunlarını ele alan Roman çalıştay, yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Çalıştayda oluşturulan masalarda barınmadan ayrımcılığa, sosyal dışlanmadan eğitime kadar birçok konu üzerinde konuşuldu. Çalıştaya Belediye Başkan Vekili Ertan Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay, CHP Torbalı İlçe Başkanı Şengül Babacan, CHP İzmir İl Başkan yardımcısı Emin Karameşe, REDI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Baysak, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Torbalı'da 'eşitlik ilkesi'nden hiçbir zaman taviz verilmeyeceğini belirten Belediye Başkanı Övünç Demir, "Renkleri, kadim kültürleri ve neşeleriyle dünyadaki en özgün toplumlardan biri olan Roman yurttaşlarımızla Roman Çalıştayı'nda buluştuk. Eğitimden barınmaya, ayrımcılıktan sosyal dışlanmaya kadar pek çok konuyu ele aldık, çözüm için yol haritasını belirledik. Torbalı'mızda her kesimin temsil hakkını savunacak; Roman kardeşlerimizle Belediyemizin bağını her zaman olduğu gibi güçlü tutacağız" dedi.

"Çalıştayımız ilçemize hayırlı olsun"

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gilgil, yaptığı konuşmada "Bugün burada çok anlamlı bir çalıştayda bir araya geldik. İlçemizde yaşayan Roman vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları burada dile getirmelerini sağlayarak bir yol haritası izleyeceğiz. Aramızda çok değerli katılımcılarımız var. Hepiniz hoş geldiniz. Çalıştayımız ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. Çalıştayda söz alan CHP Torbalı İlçe Başkanı Şengül Babacan ise "Sizleri bu şekilde her bir arada gördüğüm için çok mutlu oldum. Yaşam boyunca mutlaka aksayan yönler olmuştur. Bu da mevcut iktidarların aksaması anlamına geliyor. Hep birlikte çok şeyi başaracağız. Ben buna inanıyorum sizlerin de inanmasını istiyorum" dedi.

"'Romanların sorununu biliyoruz' diyerek sorunları halı altına süpürmekten başka bir şey yapmadılar"

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe de "Bugün burada sadece Roman vatandaşlarımızın sorunlarını konuşmak için bir araya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Roman vatandaşlarımız uzun yıllardan beri ötelenen, dışlanan bir ırk olarak tanımlıyor. Bugün de aynı dışlanmaya maruz kalıyorlar. Tarihsel süreç içerisinde vatandaşlarımızın dışlanmasının önüne geçilmesi için mücadele eden parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şu anki iktidar ise 'Romanların sorununu biliyoruz' diyerek çalıştaylar düzenleyip sorunları halı altına süpürmekten başka bir şey yapmadılar. Bu da son yerel seçimde Roman mahallelerinin tamamında Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıkmıştır. Bu da Roman topluluğunun AK Parti'ye verdiği en iyi derstir. Bugün burada Torbalı'da yaşayan Roman vatandaşlarımızın makuh talihini kırmak için toplandık. Katılım sağlayan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

REDI Türkiye temsilcisi Serkan Baysak, "Bugün burada bize bu organizasyonu sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Bu çalıştayla birlikte Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi amacıyla bir süreç başlatmış olacağız. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve Torbalı Belediyesi'nin bu yaklaşımı diğer yerel yönetimlere de örnek olması konusunda çok değerli. Biz de bu değerli çalışmanın parçası olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Öte yandan Baysak, çalıştay öncesinde REDİ'nin yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara sunum yaptı.