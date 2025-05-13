Trabzon'a Suudi Turist Artışı - Son Dakika
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Trabzon'a Suudi Turist Artışı

Trabzon\'a Suudi Turist Artışı

2024'te Trabzon'u ziyaret eden Suudi turist sayısı %19.62 arttı, anket sonuçları açıklandı.

13.05.2025 14:37
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Trabzon'da "Yabancı Turistlerin Trabzon Destinasyonuna Yönelik Algılarının Önem-Memnuniyet Modeli ile İncelenmesi" adlı anketin sonucunda, kente gelen Suudi Arabistanlı turist sayısında 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,62 oranında artış olduğu bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (TESOB) ortak çalışmasıyla düzenlenen anketin sonuçları, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıyla açıklandı.

TESOB Eğitim Müdürü ve Hibe Projeleri Uzmanı Erhan Eroğlu sunumunda, Trabzon'a gelen turistlerin memnuniyetini ölçmek için Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Bekleme Salonu'nda yapılan ankete tatilini tamamlayan 4 bin 200 yabancı turistin katıldığını açıkladı.

Eroğlu, ankete katılanların yüzde 55'inin Suudi Arabistan, yüzde 11,7'sinin Umman, yüzde 11,4'ünün Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 7,6'sının Kuveyt, yüzde 3,7'sinin Ürdün, yüzde 2,8'inin Filistin, yüzde 2,1'inin Katar ve yüzde 1,6'sının da diğer ülkelerden olduğunu söyledi.

Sunumda, Trabzon'dan en memnun ülkeler listesinde Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Filistin ve Umman, memnuniyet derecesi daha düşük ülkeler listesinde Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı.

Kente gelenlerin yüzde 42,1'inin tanıdık tavsiyesiyle yüzde 21'inin televizyon ve internet reklamları sayesinde geldiğini belirten Eroğlu, erkeklerin kadınlardan ve evli çiftlerin bekarlara göre daha memnun olduğunu ifade ederken, kalış sürelerinin uzamasının memnuniyeti düşürdüğünü kaydetti.

Sunumda, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre 2024 yılında şehri 711 bin 626 yabancı ve 634 bin 634 yerli olmak üzere 1 milyon 346 bin 260 turistin ziyaret ettiği, 2024 yılında 347 bin 260 Suudi Arabistanlı turistin Trabzon'a geldiği, bir önceki yıla göre bu rakamda yüzde 19,62 oranında artış olduğu kaydedildi.

Trabzon'a gelen turistlerin yüzde 78'inin körfez ülkelerinden, yüzde 14'ü Asya, yüzde 4'ünün Avrupa, yüzde 4'ünün de diğer ülkelerden olduğu sunumda vurgulandı.

"Eksiklerimizi tamamlayarak başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum"

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, anketin ayakları yere basan artıları ve eksiklikleri gösterdiğini söyledi.

Demirkale, anketle güzel bir harita çizileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Turizm, Trabzon'umuzun en önemli gelir kaynaklarının başında geliyor, bizim için çok önemli. Valilerimiz, belediye başkanlarımız gibi pek çok kişinin emeğiyle bugünlere gelindi. Tabii ki bunu sırtlayan ve destekleyen bir Trabzon halkı da var. Bu şekilde ciddi bir manada milyar dolar konuştuğumuz bir faaliyet alanından bahsediyoruz. Elimizden geldiğince başarılı olduğumuz konuları daha da geliştirerek eksiklerimizi tamamlayarak daha güzel işlerimize imza atacağımıza, vatandaşımızın, esnafımızın gelir düzeyini artıracağımıza, Trabzon'un bilinirliğini daha da ön plana çıkaracağımıza, başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Hayırlı ve bereketli bir turizm sezonu diliyorum."

"Bu veriler, bir yol haritası, bir dönüşüm fırsatı"

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, anketin titizlikle yapıldığına değinerek, "Anket sonuçlarının bize sunduğu verileri birer istatistik olarak görmekle yetinemeyiz. Bu veriler, bir yol haritası, bir dönüşüm fırsatı aynı zamanda Trabzon'un marka değerini güçlendirmek için bir çağrıdır. Bu çağrıya üniversitemiz, esnaf odamız, yerel yönetimlerimiz ve tüm kamu kurumlarımız olarak birlikte yanıt vermeliyiz." diye konuştu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, anketin önemli olduğuna, yeni çalışmalarda Artvin'den Samsun'a kadar ortak bir turizm destinasyonu kurulması gerektiğine dikkati çekti.

Çelebi, Çin, Hindistan, Pakistan, Mısır, Cezayir ve Tunus gibi ülkelerden de turist çekilmesi için çalışmalar sürdürdüklerini dile getirdi.

TESOB Başkanı Metin Kara da Trabzon'a gelen yerli ve yabancı turistlerin memnuniyet seviyelerini yüksek tutmayı amaçladıklarını kaydetti.

Toplantıya, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat Özer, MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Mesut İskenderoğlu, protokol üyeleri, turizmle ilgili dernek ve kuruluş temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'a Suudi Turist Artışı - Son Dakika

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