Trabzon Çaykara'da kül olan Kırklar Mescidi'nin inşasında yaklaşık 20 gün kaldı - Son Dakika
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Trabzon Çaykara'da kül olan Kırklar Mescidi'nin inşasında yaklaşık 20 gün kaldı

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Trabzon Çaykara\'da kül olan Kırklar Mescidi\'nin inşasında yaklaşık 20 gün kaldı
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Trabzon Çaykara'da Şekersu Yaylası'nda geçen yıl kasımda yangında kül olan Kırklar Mescidi, Büyükşehir Belediyesi desteği ve gönüllülerle aslına uygun yeniden inşa ediliyor. Hava şartlarına rağmen çalışmaların sonuna yaklaşıldığı, yaklaşık 20 günlük iş kaldığı belirtiliyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Şekersu Yaylası'nda, üç tarafı uçurumlarla çevrili kayalık zirvede yer alan Kırklar Mescidi, aslına uygun şekilde yeniden inşa ediliyor.

Trabzon-Bayburt sınırında 3 bin 180 metre rakımda bulunan mescit, geçen yıl kasımda çıkan yangında kül oldu.

Mescidin yeniden ibadete açılması için Trabzon Büyükşehir Belediyesinin desteği ve Kırklar Dağı Mescidi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği gönüllülerinin katkılarıyla başlatılan çalışmaların sonuna yaklaşıldı.

Ahşap mimariyle yeniden inşa edilen mescitte, hava şartlarının zorluğuna rağmen çalışmalar sürdürülüyor.

"Hayırseverlerimizin de katkılarıyla mescidi büyük ölçüde tamamladık"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, manevi değeri yüksek olan mescidin aslına uygun şekilde yeniden yapılması için gereken desteği sağladıklarını söyledi.

Milli ve manevi değerlerin korunmasına önem verdiklerini belirten Genç, Anadolu geleneğinde üçler, yediler ve kırklar olarak bilinen manevi merkezlerin önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Genç, mescidin Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kesişim noktasında bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burası, kara sınırımızdaki en yüksek noktada yer alan ibadethane. Derneğimiz, burayı sahiplenen kıymetli hocalarımız ve muhtarımız var. Büyükşehir Belediyesi olarak inisiyatif aldık. Hayırseverlerimizin de katkılarıyla mescidi büyük ölçüde tamamladık."

"Özgün yapısının korunmasına özen gösterdik"

Mescidin yeniden inşasında özgün yapısının korunmasına özen gösterdiklerini vurgulayan Genç, "Aslına uygun hareket etmeyi düşündük. Tamamen ahşap ama içinde mihraba konulan bir taş vardı. Orijinali korumaya çalıştık. Çok rahat bir şekilde erkeklerin de kadınların ayrı ayrı ibadet edebileceği mekanlar oluşturduk." dedi.

Genç, eklenen iki küçük minarenin yapıya estetik bir görünüm kazandırdığını söyledi.

Mescidin çok sayıda ziyaretçi ağırladığını belirten Genç, ziyaretçilerin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla otopark alanı oluşturduklarını, yolunun da iyileştirileceğini bildirdi.

Gönüllüler zorlu şartlara rağmen mescidi yeniden inşa ediyor

Kırklar Dağı Mescidi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği kurucusu, 83 yaşındaki emekli imam Muhammet Yaşar Sezgin de mescidin kendisi için büyük manevi değer taşıdığını anlattı.

Yangının ardından yapıyı yeniden inşa etmek için harekete geçtiklerini, çalışmaların gönüllüler tarafından yürütüldüğünü dile getiren Sezgin, şu ifadeleri kullandı:

"Buranın yanması beni çok üzdü. İnsanlar da buraya gelip gidiyor. Yeniden böyle bir eser yapalım istedik. Yaklaşık iki aydır buradayım. Burası eskiden iki katlı değildi. Kadınlar için ayrı bir giriş yaptık. Üst katta namaz kılabilecekler."

Mescidin uçurum kenarındaki istinat duvarının yapımında görev alan 60 yaşındaki Mustafa Sezgin de çalışmaları Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla sürdürdüğünü kaydetti.

İnşaatta çalışan Mehmet Kaya da mescidin yeniden yapılmasına çok sayıda kişinin katkı sunmak istediğini belirterek, maddi destek sağlayan hayırseverlerin bulunduğunu söyledi.

İnşaatın tamamlanması için yaklaşık 20 günlük çalışmalarının kaldığını ifade eden Kaya, olumsuz hava şartlarına rağmen mescidi bitirmeden bölgeden ayrılmak istemediklerini vurguladı.

Kaynak: AA
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