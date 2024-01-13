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Trabzon'da baba oğul arasında tartışma: Baba oğlunu öldürdü, intihara kalkıştı - Son Dakika
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Trabzon'da baba oğul arasında tartışma: Baba oğlunu öldürdü, intihara kalkıştı

Trabzon'un Çukurçayır Mahallesi'nde yaşanan olayda, Pirali Emral evde tartıştığı oğlu Hasan Emral'ı tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihara kalkışan baba ağır yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

13.01.2024 - 14:25,
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TRABZON'da, Pirali Emral (66), evde tartıştığı oğlu Hasan Emral'ı (47) tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralı baba, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Çukurçayır Mahallesi Akın Sokak'ta meydana geldi. Saklı Kent Sitesi'nin 2'nci katında oturan Pirali Emral ile oğlu Hasan Emral arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Pirali Emral, tabancayla oğluna ateş edip, aynı silahı başına dayayıp tetiği çekerek intihara kalkıştı. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin incelemelerinde; başında kurşun girişi olup kanlar içinde kalan Hasan Emral'ın öldüğü, baba Pirali Emral'ın da ağır yaralandığı belirlendi. Pirali Emral, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Savcılık incelemesinin ardından Hasan Emral'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Trabzon\'da baba oğul arasında tartışma: Baba oğlunu öldürdü, intihara kalkıştı
Kaynak: DHA
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