Trabzon\'da hastalar selden tahliye edildi

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SU BASAN HASTANEDE HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. Bahçesi suyla dolan hastane AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti. Öncelikle Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere nakledildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Metrekareye 160 kilogram yağışın düştüğü Araklı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde Yanbolu Deresi de taştı. Taşkın sonrası yol ve bazı tarım arazileri sularla kaplandı. Derenin olduğu bölgede mahsur kalan bir kişi, küçük çocuğu ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince iş makinesi kepçesiyle kurtarıldı. Kurtarılan baba-oğul güvenli bölgeye alındı. DSİ'den 44 personel, yaklaşık 40 iş makinesiyle su taşkınlarına müdahalede bulundu.

Araklı'nın yanı sıra Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde de aralıklarla süren sağanak sonrası Araklı İlçe Kaymakamlığı'nda Trabzon Valiliği öncülüğünde kriz koordinasyon merkezi oluşturuldu. Kriz merkezinin koordinasyonunda, sel ve heyelanla ilgili ihbar gelen noktalara ekipleri yönlendirildi.

Trabzon'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AFAD, ilçe belediyeleri bütün kurum ve kuruluşlar sahada etkin mücadele başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arsin, Araklı, Sürmene ve Yomra ilçelerinde yoğun yağışların yol açtığı su taşkınlarına ve heyelanlara 73 makine ve bütün ekipleri ile müdahale etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 28 mahalleden 265 ihbar alındığını belirerek, "Şehrimizin doğu ilçeleri Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra'da aşırı yağışlar meydana geldi. İlçelerimiz normalin üzerinde bir yağış aldı. Araklı Kaymaklığımızda bir kriz koordinasyon merkezi oluşturduk. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, komşu belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz ve bütün kurumlarımız iş birliği halinde çalışmalarını sürdürüyor. Arsin Yolüstü Mahallemizde bir yavrumuz risk altındaydı; onu kurtardık. Hayati tehlikesi yok. İnşallah can kaybımız olmayacak. Asıl hasar tespitimiz yarın yapılacak. Araklı Devlet Hastanesi'nde hastalarımız biraz mağdur oldu. Acil ve yoğun bakımda tahliye gerektirenlere AFAD, itfaiye ve bütün ekiplerimiz müdahale etti. Onların tahliyesini sağlıyoruz. Önceliğimiz can kaybının olmaması. 28 mahallemizden 265 ihbar aldık. Birçok mahallemize ulaşım kapalı" dedi.

Gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran Başkan Genç, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarımızla seferber olmuş durumda. Şu anda mahsur kalan, ulaşamadığımız vatandaşımız yok. Yolu kapalı olduğu için bizden haber bekleyen Arsin Güneyce Mahallemizde vatandaşlarımız vardı, onlara da ulaşıldı. Tedbirlerimizi alıyoruz. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Ekipler, selin vurduğu ilçelerde iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Salim SARIKOÇ/ARAKLI (Trabzon),