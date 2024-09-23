Trabzon\'da Sel Felaketi: 1 Ölü, Altyapı Zarar Gördü

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TRABZON'nın Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde etkili olan sağanakta, altyapı ve enerji nakil hatlarının zarar gördüğü, işitme engelli 1 kişinin yaşamını yitirdiği, mahsur kalanların kurtarıldığı, sel, su baskını, taşkın ve heyelanların hasarı ortaya çıktı. Sel temizliğinin sürdüğü ilçelerde yapılan hasar tespit çalışmalarında; 121 iş yeri, 25 konut ve 18 araç ile 125 dekar tarım arazisinde hasar olduğu tespit edildi.

Kentte 20 Eylül'de etkili olan sağanak, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra'da hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 165 kilogram düşen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Taşkın nedeniyle bahçesi suyla dolan Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi. İlçelerin yüksek kesimlerinde heyelanlar meydana gelirken, mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından kurtarıldı. Sağanağın etkili olduğu Sürmene'de yaşanan dere taşkını sonucu kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'in (65), cansız bedenine, kaybolduğu noktaya 35 kilometre uzaklıkta 1 mil açıkta denizde ulaşıldı.

SEL BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI

Trabzon Valiliği, kentin doğu ilçelerinde altyapı ve enerji nakil hatlarının zarar gördüğü, sel, su baskını, taşkın ve heyelanların hasarına ilişkin açıklamada bulundu. İlçelerde toplamda 21 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği işaret edilen açıklamada, "8 mahallede etüt çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Zarar tespit çalışmalarına başlanılmış olup Araklı ve Sürmene ilçelerimizde 121 iş yeri, 25 konut ve 18 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Sürmene ilçemizin 4 mahallesinde 125 dekar tarım arazisi zarar görmüş olup tarımsal ürün zararları için henüz net bir veriye ulaşılamamıştır. Bu hususta ürün zarar tespit çalışmaları sürdürülmektedir" bilgisine yer verildi.

332 İHBAR SONUÇLANDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi ve kaymakamlıklarda oluşturulan ilçe AFAD merkezinde gelen 332 ihbarın en kısa süre içinde değerlendirilerek sonuçlandırıldığı belirtilen açıklamada, "Sürmene ve Araklı ilçelerinde 44 noktada 1749 abonenin kesintisi giderilmiş olup 4 kilometre fiber hat yenilenmiştir, 15 noktada 568 abone için çalışmalar devam etmektedir. Araklı ilçesinde hasar gören 4 trafo merkezinde tüm arızalar giderilmiş olup enerji verilemeyen mahalle kalmamış, bazı haneler için arıza giderme çalışmalar devam etmektedir. Diğer merkezler çözüme ulaştırılmıştır. Türk Kızılay'ı 3 ikram aracıyla toplamda 600 sıcak çorba, 2180 yemek, 6650 içecek, 6650 ikramlık ve 3100 su dağıtımında bulunmuştur" ifadelerine yer verdi.

HABER-KAMERA: Efnan DEMİREREN-Nurullah Orhan CABRİ/ Trabzon,