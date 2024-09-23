Trabzon'da Sel Felaketi: 1 Ölü, Altyapı Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Sel Felaketi: 1 Ölü, Altyapı Zarar Gördü

Trabzon\'da Sel Felaketi: 1 Ölü, Altyapı Zarar Gördü

Trabzon'da etkili sağanakta bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda iş yeri ve tarım arazisi hasar gördü.

23.09.2024 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZON'nın Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde etkili olan sağanakta, altyapı ve enerji nakil hatlarının zarar gördüğü, işitme engelli 1 kişinin yaşamını yitirdiği, mahsur kalanların kurtarıldığı, sel, su baskını, taşkın ve heyelanların hasarı ortaya çıktı. Sel temizliğinin sürdüğü ilçelerde yapılan hasar tespit çalışmalarında; 121 iş yeri, 25 konut ve 18 araç ile 125 dekar tarım arazisinde hasar olduğu tespit edildi.

Kentte 20 Eylül'de etkili olan sağanak, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra'da hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 165 kilogram düşen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Taşkın nedeniyle bahçesi suyla dolan Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi. İlçelerin yüksek kesimlerinde heyelanlar meydana gelirken, mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından kurtarıldı. Sağanağın etkili olduğu Sürmene'de yaşanan dere taşkını sonucu kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'in (65), cansız bedenine, kaybolduğu noktaya 35 kilometre uzaklıkta 1 mil açıkta denizde ulaşıldı.

SEL BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI

Trabzon Valiliği, kentin doğu ilçelerinde altyapı ve enerji nakil hatlarının zarar gördüğü, sel, su baskını, taşkın ve heyelanların hasarına ilişkin açıklamada bulundu. İlçelerde toplamda 21 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği işaret edilen açıklamada, "8 mahallede etüt çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Zarar tespit çalışmalarına başlanılmış olup Araklı ve Sürmene ilçelerimizde 121 iş yeri, 25 konut ve 18 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Sürmene ilçemizin 4 mahallesinde 125 dekar tarım arazisi zarar görmüş olup tarımsal ürün zararları için henüz net bir veriye ulaşılamamıştır. Bu hususta ürün zarar tespit çalışmaları sürdürülmektedir" bilgisine yer verildi.

332 İHBAR SONUÇLANDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi ve kaymakamlıklarda oluşturulan ilçe AFAD merkezinde gelen 332 ihbarın en kısa süre içinde değerlendirilerek sonuçlandırıldığı belirtilen açıklamada, "Sürmene ve Araklı ilçelerinde 44 noktada 1749 abonenin kesintisi giderilmiş olup 4 kilometre fiber hat yenilenmiştir, 15 noktada 568 abone için çalışmalar devam etmektedir. Araklı ilçesinde hasar gören 4 trafo merkezinde tüm arızalar giderilmiş olup enerji verilemeyen mahalle kalmamış, bazı haneler için arıza giderme çalışmalar devam etmektedir. Diğer merkezler çözüme ulaştırılmıştır. Türk Kızılay'ı 3 ikram aracıyla toplamda 600 sıcak çorba, 2180 yemek, 6650 içecek, 6650 ikramlık ve 3100 su dağıtımında bulunmuştur" ifadelerine yer verdi.

HABER-KAMERA: Efnan DEMİREREN-Nurullah Orhan CABRİ/ Trabzon,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Sürmene, Trabzon, Güncel, Araklı, Yaşam, Yomra, Arsin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Sel Felaketi: 1 Ölü, Altyapı Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 Fatih Erbakan, ittifak için 5 partiyi işaret etti Fatih Erbakan, ittifak için 5 partiyi işaret etti
12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 13:44:32. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Sel Felaketi: 1 Ölü, Altyapı Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement