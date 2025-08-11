Trafik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Trafik Çalışmaları Devam Ediyor

11.08.2025 08:31
Karayollarındaki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yolculuklarda dikkatli olunması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı- Savaştepe kavşakları 19-27. kilometrelerindeki derz bakım-onarım çalışması nedeniyle sırasıyla İzmir ve İstanbul yönlerinde bant aktarması yapılarak trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit Doğu-Akmeşe kavşakları 15-18. kilometrelerinde İstanbul- Ankara istikametinde yürütülen bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım, Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışması yapılması dolayısıyla Kumkısık Kavşağı'ndan otoyola katılım durdurulurken sadece Aydın istikametinden gelen araçlar güzergahtan çıkış yapabiliyor. Bu kesimde trafik akışı Denizli istikametinde iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Seydişehir-Akseki- Manavgat yolunun 30-33. kilometreleri, patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Bu güzergahta ulaşım, Cevizli-Derebucak-İbradı yolundan sürdürülecek.

Bursa-Balıkesir yolunun 39-45. kilometreleri yol yapım çalışmaları dolayısıyla Balıkesir- Susurluk yönünde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Köse- Salyazı yolunun 0-9. kilometreleri üst yapı onarım çalışması nedeniyle kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak trafik akışı, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

İmranlı-Zara yolunun 48-51. ve Ilgaz-Korgun- Çankırı yolunun 26-41. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama ile Hasdal- Subaşı yolunun 16-40. kilometrelerindeki fiber optik kablo çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA

