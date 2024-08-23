Esenler\'de trafik denetimi sırasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Güncel

EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL)- Esenler'de trafik denetimi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan araçlara bir otomobil çarptı. Kazada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Peksoy için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Org. Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tayfun Paşaoğlu, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Murat Selim Kurt, İl Müftü Yardımcısı İsa Aktaş, İl Nüfus Müdürü Rabia Babaoğlu, Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanı Erkin Adalar, Özel Güvenlik Denetleme İstanbul Bölge Başkan Vekili Erden Bursalı, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, şehit ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Törende konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Aktaş, "Her ölüm erken ölümdür ama aramızdan zamansız ayrılması başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzdü. Gözü yaşlı ailesi bu yüce millete emanet artık. Şehidimizin değerli ailesi bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Allah hepimize sabırlar versin. Bizlerde bir meslektaşımızı bir kardeşimizi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehitlik mertebesine yükselen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız".

Törenden yapılan konuşmaların ardından şehit için dualar edildi. Törenin ardından Peksoy'un cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Öte yandan Mustafa Peksoy'a çarpan otomobil sürücüsünün, kazadan hemen sonra tedavi sürecinde adli kontrolle serbest bırakıldığı ancak polisin yaşamını yitirmesi üzerine yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.