Trafik İşaretlerine Uyun!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne- Kırklareli yolu 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Edirne- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul-Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresindeki şev destekleme çalışmaları sebebiyle 31 Aralık'a kadar 12.00-13.00 saatlerinde Aydın ve Denizli istikametlerinde trafik akışı kontrollü sürdürülecek.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametindeki kavşak çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Toprakkale- İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge, Erzin ve Gözeneler kavşakları bölgesinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Manavgat- Alanya devlet yolunun 2-6. kilometrelerinde sol kesimdeki çalışmalar sebebiyle trafik akışına sağ koldan iki yönlü izin veriliyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde yapılan aydınlatma ve otomasyon çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak- Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerinde (Karabük geçişi) refüjdeki düzenlemeler sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Diyarbakır-Silvan yolunun 57. kilometresinde Sadi Köprüsü'ndeki genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla ulaşım Diyarbakır'a geliş istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Pınarlar-Eğribel Geçidi-Şebinkarahisar yolunun 32-42. kilometrelerinde kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşım Eğribel tünellerinden sürdürülüyor.
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