Trafik Uyarısı: Yavaşlayın ve İşaretlere Uyun! - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yavaşlayın ve İşaretlere Uyun!

Kuzey Marmara ve diğer otoyollarda bakım çalışmaları nedeniyle trafik yavaşlıyor, dikkatli olun.

12.12.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yassıören-Tayakadın kavşakları İstanbul- Edirne istikametindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılarak, trafik akışı Edirne-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki şev çalışmaları sebebiyle Aydın ve Denizli istikametlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Toprakkale- İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge, Ersin ve Gözeneler kavşakları bölgesinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametinde kavşak çalışması nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Afyonkarahisar- İzmir yolunun 40. kilometresindeki Karahisar Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Afyonkarahisar yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor.

Fatsa- Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Fatsa istikametindeki gizli buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 37. kilometresinde (Akçaabat-Darıca mevkisi) yaya üst geçidi altyapı imalat çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak- Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 0-2. kilometrelerinde Kalabaklı Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafik Uyarısı: Yavaşlayın ve İşaretlere Uyun! - Son Dakika

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