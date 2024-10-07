Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

07.10.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları 125-130. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Otogar Kavşağı 2-6. kilometrelerinde orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışması sebebiyle 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı Kavşağı 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden kontrollü sürdürülüyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolundaki çalışmalar sebebiyle Ankara ve Niğde istikametlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde (Havza Tüneli) bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Burdur- Antalya yolunun 17-18. kilometrelerindeki genişletme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ilgaz-Korgun- Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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