Trafikte Dikkat: Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteni ve sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Çeşme Otoyolu ayrımı ile Havalimanı kavşakları arasında (Yıldızköy mevkisi) çıkan yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan İzmir- Aydın Otoyolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Otoyolun İzmir-Aydın istikameti sol ve orta şeritleri ise üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapalı durumda bulunuyor. Bu güzergahta ulaşıma sağ şerit ve emniyet şeridinden izin veriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Karasu- Akyazı kavşakları 0-4. kilometreleri Ankara- İstanbul istikametinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bant aktarımı yapılıyor. Çalışma süresince trafik akışı İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 11-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi, Rize yönündeki geçişinde yapılacak bakım ve onarım çalışması sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu bölgede ulaşım aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yolundan gerçekleştirilecek.

Akseki-İbradı yolu, 30-33. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Bu güzergahta ulaşım Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahından sürdürülecek.

Silifke- Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamında Kocahasanlı mevkisinde yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 15-16 (Ortaköy çevre yolu) ve 20-25. kilometrelerindeki (Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri) yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kastamonu- İnebolu ayrımı-Devrekani- Çatalzeytin yolunun 28-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kaman- Kırşehir yolunun 0-7. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.