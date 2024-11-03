Trafikte Önemli Düzenlemeler

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları, 132-134. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Beyazevler-Üniversite- Şehir Hastanesi kavşaklarında üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik Osmaniye yönünden kontrollü ve iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Pınarbaşı Kavşağı ile Otoyol Ayrım Kavşağı kesimi 0-3. kilometrelerinde her iki yönde orta refüjdeki çift konsol aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışması dolayısıyla yarından itibaren 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam edecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 2-4. kilometrelerinde İstanbul istikametinde üstgeçit köprüsü ikileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak trafik diğer istikametten (2 şerit İstanbul, 2 şerit Samsun istikameti) çift yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Sakarya- Bilecik İl Sınırı- Bozüyük devlet yolunun 36-37. kilometrelerinde Sakarya istikametindeki Ertuğrulgazi Tüneli'nin sağ şeridindeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışına sol şeritten izin veriliyor.

Manavgat- Alanya ayrımı-Akseki yolunun 11-12. kilometrelerinde yol çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka Trabzon yönündeki tüpünde yapılan aydınlatma ve otomasyon sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle tünel trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Zara-Geminbeli-Suşehri yolunun 22. kilometresinde yol çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan gerçekleştiriliyor, bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) Devlet Su İşleri tarafından yapılan menfez çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır- Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.