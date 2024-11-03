Trafikte Önemli Düzenlemeler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafikte Önemli Düzenlemeler

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kara yollarında trafik işaretlerine dikkat edilmesi isteniyor.

03.11.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları, 132-134. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Beyazevler-Üniversite- Şehir Hastanesi kavşaklarında üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik Osmaniye yönünden kontrollü ve iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Pınarbaşı Kavşağı ile Otoyol Ayrım Kavşağı kesimi 0-3. kilometrelerinde her iki yönde orta refüjdeki çift konsol aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışması dolayısıyla yarından itibaren 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam edecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 2-4. kilometrelerinde İstanbul istikametinde üstgeçit köprüsü ikileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak trafik diğer istikametten (2 şerit İstanbul, 2 şerit Samsun istikameti) çift yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Sakarya- Bilecik İl Sınırı- Bozüyük devlet yolunun 36-37. kilometrelerinde Sakarya istikametindeki Ertuğrulgazi Tüneli'nin sağ şeridindeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışına sol şeritten izin veriliyor.

Manavgat- Alanya ayrımı-Akseki yolunun 11-12. kilometrelerinde yol çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka Trabzon yönündeki tüpünde yapılan aydınlatma ve otomasyon sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle tünel trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Zara-Geminbeli-Suşehri yolunun 22. kilometresinde yol çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan gerçekleştiriliyor, bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) Devlet Su İşleri tarafından yapılan menfez çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır- Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Güncel, trafik, ankara, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte Önemli Düzenlemeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:46 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin’i 200 lira için öldürmüş Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
01:47 Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu
00:47 FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı
00:46 Trabzon Valiliği: Kore Gazisi Pirağa Uzun’un törene davet edilmediği iddiası doğru değildir Trabzon Valiliği: Kore Gazisi Pirağa Uzun'un törene davet edilmediği iddiası doğru değildir
00:21 İstanbul’un 4 ilçesine yeni kaymakam İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 10:03:24. #1.13#
SON DAKİKA: Trafikte Önemli Düzenlemeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.