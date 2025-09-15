Trafikte Yavaş Gidiş ve Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trafikte Yavaş Gidiş ve Çalışmalar Devam Ediyor

15.09.2025 08:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarında bakım ve onarım nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze- Dilovası kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Muallimköy kavşağında Osmangazi Köprüsü'nden geliş ve Ankara istikametine çıkış kolu trafiğe kapatıldı. Sürücüler, İstanbul yönünde devam ederek TEM Otoyolu Gebze kavşağından D-100 Devlet Yolu'na girebiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti 6-9. kilometrelerindeki Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde derz değişimi yapılacağından bu kesimde sağdan iki şerit, araç trafiğine kapatılarak ulaşım, aynı istikametten diğer şeritten sağlanıyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşım, Adana istikametine doğru kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-13. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Silifke- Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Selçuk- Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerindeki yol çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor, bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ordu- Fatsa yolunun 17-11. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü sağlanıyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge hududu yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Bu bölümde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Pertek-Çemişgezek yolunun 41-44. kilometrelerinde yapım ve Gemlik-Kumlu yolunun 14. kilometresinde taş duvar yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, trafik, ankara, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte Yavaş Gidiş ve Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viyadükteki kediyi kurtarmak isteyen kadına araba çarptı, sonra ortalık karıştı Viyadükteki kediyi kurtarmak isteyen kadına araba çarptı, sonra ortalık karıştı
Çatıya çıkan komşu kızını kurtarmak isteyen 2 kişi düştü Çatıya çıkan komşu kızını kurtarmak isteyen 2 kişi düştü
Kentin meşhur ürünü tehlikede Bir milyon ağaçta meyve yok denilecek kadar az Kentin meşhur ürünü tehlikede! Bir milyon ağaçta meyve yok denilecek kadar az
Müşteri gibi gelip turistin çantasındaki 1400 euroyu çaldı Müşteri gibi gelip turistin çantasındaki 1400 euroyu çaldı
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

08:16
Gol mü değil mi Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:37
Taraftarla burun buruna Ali Koç’un zor anları
Taraftarla burun buruna! Ali Koç'un zor anları
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:27
CHP’de kurultay davası bugün İşte muhtemel 5 senaryo
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo
07:11
Ali Koç’tan Trabzon Belediye Başkanı’na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
Ali Koç'tan Trabzon Belediye Başkanı'na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 08:41:23. #7.11#
SON DAKİKA: Trafikte Yavaş Gidiş ve Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.