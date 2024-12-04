Trafikte Yavaşlama ve Şerit Kapatmaları - Son Dakika
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Trafikte Yavaşlama ve Şerit Kapatmaları

Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik işaretlerine uyulması gerekiyor.

04.12.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işleri nedeniyle 23.00-05.00 saatlerinde sol şerit trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanacak. Çalışmalar sırasında trafik anlık olarak durdurulacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 9-12. kilometrelerinde TEKNOSAB Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 52-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme, köprü ve genişletme çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yassıören-Tayakadın kavşakları İstanbul- Edirne istikametinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, trafik akışı Edirne-İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tirebolu-Doğankent-Kürtün yolunun 34. kilometresindeki Güvenlik Tüneli'nde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle 13 Aralık'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten izin verilecek.

Afyonkarahisar- Şuhut yolunun 11-17. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Konya- Antalya yolunun 28-34. kilometrelerinde Demirkapı Tünelleri'nin Antalya istikametindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Toprakkale- İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge-Erzin ve Gözeneler kavşakları bölgesinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ- Ağın yolunun 10-11. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kelkit- Erzincan il sınırı yolunun 55-57. kilometrelerinde Sansa-1 Köprüsü'ndeki derz dolgu yenileme çalışmaları nedeniyle Erzincan istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA

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