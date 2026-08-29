Traktör-Camyon Kazasında 1 Ölü, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Traktör-Camyon Kazasında 1 Ölü, Sürücü Tutuklandı

Traktör-Camyon Kazasında 1 Ölü, Sürücü Tutuklandı
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Aydın'da traktör ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazada çekici ile çarpışan traktörün sürücüsü Ş.A. (59) tutuklandı.

Kaza, 21 Ağustos saat 09.00 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Savrandere mevkisinde meydana geldi. Aydın'dan Muğla yönüne giden Ö.T.'nin (53) kullandığı 48 AZZ 941 plakalı çekici, aynı yöne giden Ş.A.'nın (59) kullandığı 14 AH 627 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, şarampole devrilen traktördeki Mutlu Karabulut (41) hayatını kaybederken, sürücüler Ş.A. ve Ö.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücüler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan traktör sürücüsü Ş.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traktör-Camyon Kazasında 1 Ölü, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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