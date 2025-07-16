Trakya\'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda "Zaferin Adı Türkiye" adıyla düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda 15 Temmuz konulu videolar izlendi.

"Unutturmamamız lazım ki 3 bin yıllık devlet geleneğimiz devam etsin"

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz'da ayaklarına vurulmak istenen prangaları kırarak hürriyetinden asla vazgeçemeyeceğini bütün dünyaya haykırdığını söyledi.

15 Temmuz'un üzerinden 9 yıl geçse de Türk milletinin tarihindeki dönüm noktası olan o günün unutulmaması gerektiğini belirten Sezer, "Unutturmamamız lazım ki 3 bin yıllık devlet geleneğimiz devam etsin. Millet olma bilincimizi kaybetmeyelim." dedi.

Sezer, Türk milletinin şehitlere ve gazilere olan vefa borcu nedeniyle de 15 Temmuz'u unutmaması gerektiğini dile getirdi.

"Hürriyetine aşık bir milletiz"

Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmediğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'hürriyetine aşık bir milletiz.' Hürriyetten asla ödün vermeyiz. 'Biz bu kadar şehidi ayaklarımıza prangalar vurulsun' diye vermedik. 'Biz bu kadar şehidi bu kadar gaziyi birileri gelsin bizi kukla devlet gibi bir manda gibi yönetsin' diye vermedik.

Bizler hürriyetine aşık bir millet olarak yaşadık ve evlatlarımıza bırakacağımız en büyük emanet de hürriyetlerine aşık olarak yaşamaları olacaktır. Bu emanete sahip çıkma iradesi, 15 Temmuz gecesi sokaklara dökülmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesidir."

Sezer, Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi iradesine pranga vurmak isteyenlere, bu ümmetin son kalesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar değerli olduğunu göstererek cevap verdiğini belirtti.

Tanklara çıplak elle "dur" diyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyetinin ne kadar değerli olduğunu tüm dünyaya haykırdığını vurgulayan Sezer, şöyle devam etti:

"Her fert bütün dünyaya, bu milletin ne kadar değerli olduğunu bir kere daha öğretti. Tankların önüne çıkarak öğrettik. Herkes başını bağlayan ve kamyonet kullanan Bayburtlu ablamızı hatırlıyor. Mahallesinden kim varsa kamyonetin kasasına bindirip yola çıkmış. Onlarla öğrettik. Edirne meydanlarını doldurarak öğrettik.

İş makinelerini kışlaların önüne koyup bu vatana ihanet edenlere 'dur' diyerek öğrettik. Ömer Halisdemirlerle öğrettik. 'Öleceksin, yolun sonunda şehadet var' dediler. Ama gözünü kırpmadan şehadete yürüyen Ömer Halisdemirlerle öğrettik. Allah bizi bu bayrak aşkından, bu millet aşkından, bu vatan aşkından ve bu güzel minarelerden göğe yükselen ezan ve selalardan mahrum bırakmasın."

Vali Sezer'e sancak teslimi sonrası Edirne Belediyesi Bandosu, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Müzik Topluluğu, Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi.

İlahiler okundu.

Programa Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Komisyon Başkanı Uğur Bay, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Belediye Başkan Vekili Savaş Çerkez, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erdem Karaman, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, il protokolü, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Anma programları kapsamında Devecihan Kültür Merkezi'nde, Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarının da yer aldığı 40 fotoğraftan oluşan "Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi" açıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri "Zaferin Adı Türkiye" yürüyüşüyle başladı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Karaumurbey Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Fevzi Çakmak Bulvarının ardından etkinlik alanında sona erdi.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dua edildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan konuşmasında, 15 Temmuz'un, ay yıldızlı bayrağın yere düşmediği, ezanların dinmediği, toprağın, gövdeyle vatanın, canla korunduğu gün olduğunu belirtti.

15 Temmuz gecesinde milletin silahlarını milletin evlatlarına çeviren hainlerin bu toprakları teslim alacaklarını sandıklarını ifade eden Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla kadın, erkek, yaşlı, genç, inancıyla, cesaretiyle, kararlılığıyla milyonların sokaklara döküldüğünü kaydetti.

Vali Turan'ın konuşması, işitme engelliler için işaret dili ile tercüme edildi.

Programa, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Rengin Ak, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ

Valilik önünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yaptığı konuşmada 15 Temmuz'da milletin demokrasisine, istiklal ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını belirtti.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi destan yazdığını vurgulayan Soytürk, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inip ülkenin geleceğine sahip çıkarak büyük bir iradeyi ortaya koyan aziz milletimiz, darbe yapmaya kalkan hainleri püskürtmüştür.

Vatanın ve milletinin istiklal ve istikbali için sokağa çıkan milletimiz kendilerine doğrultulan silahlara ve üzerlerine sürülen tanklara göğsünü siper etmiş ve yeni bir kurtuluş destanı yazmıştır."

Konuşmaların ardından "15 Temmuz Sancak Koşusu"na katılan sporcular, sancağı Vali Soytürk'e teslim etti.

Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, Süleymanpaşa Belediye Başkan Volkan Nallar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, 15 Temmuz Şehidi Mehmet Şengül'ün babası Fahrettin Şengül ve il protokolü, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Camilerden selalar okundu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla camilerde sela okundu.

Osmanlı'nın eski başkentlerinden serhat kenti Edirne'de kentin simgesi Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde okunan sela merkezi sistemle tüm camilerden verildi.

Kırklareli'nde de Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda, Tekirdağ'da da tarihi Rüstempaşa Camisi'nde selalar okundu.