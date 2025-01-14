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Trakya Üniversitesi'ne TÜBİTAK Desteği

Trakya Üniversitesi\'ne TÜBİTAK Desteği

TÜBİTAK, Trakya Üniv. projelerini 3 milyon lira ile destekleyecek. Habibe Yılmaz proje yöneticisi.

14.01.2025 16:17
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Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinin projelerine TÜBİTAK destek verecek.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 1003-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları çağrısı kapsamında, Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Habibe Yılmaz'ın yürütücülüğünde hazırlanan "Otizm Spektrum Bozukluğunda Potansiyel Yeni Tanı ve Tedavi Stratejilerinin Geliştirilmesi" başlıklı proje desteklenmeye hak kazandı.

Proje, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinden araştırmacıların ortaklığıyla hazırlanarak 3 milyon lira bütçe ile yürütülecek. Proje ekibinde Prof. Dr. Elvan Bakar, Dr. Öğr. Üyesi Z. Ayça Çevikelli Yakut, Doç. Dr. Ruhan Deniz Topuz ve Dr. Öğr. Üyesi Gözde Aktürk yer alıyor. Ayrıca, Ayça Erek Şendil ve Zeynep Erim bursiyer olarak projede görev alacak.

- Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Uluslararası Projeye Katılacak

Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. Rahim Şentürk, Avrupa'nın dil çeşitliliğini desteklemeyi amaçlayan uluslararası COST Action CA23105 projesinin çalışma grubuna kabul edildi. Şentürk, proje kapsamında dijitalleşmenin medya ve dil üzerindeki etkilerini araştırarak, dil çeşitliliğinin korunmasına yönelik katkılarda bulunacak.

-CHP Edirne Kadın Kolları, Zübeyde Hanım'ı andı

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Kadın Kolları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102. yılında rahmet ve minnetle andı.

CHP Edirne Kadın Kolları Başkanlığı yayımladığı mesajda, Zübeyde Hanım'ın sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine ve Cumhuriyet'in temellerinin atılmasına büyük katkı sağlayan güçlü bir kadın figürü olduğunu belirtildi.

Zübeyde Hanım'ın, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün hayatındaki en değerli figürlerden biri olduğuna dikkat çekilirken, aynı zamanda kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek ve eşit haklara sahip olmalarını sağlamak adına atılan adımların öncüsü olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"CHP Kadın Kolları olarak, Zübeyde Hanım'ın mirasını yaşatmaya, Türk kadınının hakları ve eşitlik mücadelesine her alanda katkı sağlamaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Kadınların gücünden, bilgisinden ve dayanışmasından aldığımız ilhamla, toplumda daha adil, eşitlikçi ve özgür bir yaşam için çalışmaya devam edeceğiz.

Zübeyde Hanım'ın ruhunu yaşatmak ve onun izinden giderek Türk kadınının daha güçlü, daha özgür ve eşit haklara sahip bir şekilde var olabilmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Zübeyde Hanım'ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; tüm kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine olan bağlılığımızı yineleyerek, Cumhuriyetimizin kadına verdiği hakların, her bir kadının hayatına değer katmaya devam edeceğini vurguluyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi'ne TÜBİTAK Desteği - Son Dakika

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