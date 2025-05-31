TRT Genel Müdürü Sobacı'dan Gazze'deki Soykırım Üzerine Önemli Açıklamalar - Son Dakika
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TRT Genel Müdürü Sobacı'dan Gazze'deki Soykırım Üzerine Önemli Açıklamalar

31.05.2025 18:57
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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Gazze'de yaşanan soykırımı ve Filistin meselesini anlatmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği 'Filistin İçin Sessiz Kalma' programında konuşan Sobacı, uluslararası medyanın İsrail'in politikalarını manipüle ettiğini vurguladı. Gazetecilerin sahadaki zorlu koşullarına dikkat çeken Sobacı, Türkiye'nin güçlü bir medya duruşu sergilediğini ifade etti.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, tüm engellemelere, tacizlere, fiziki ve sözlü saldırılara rağmen Filistin meselesini ve Gazze'de yapılan soykırımı anlatmaktan vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "Çünkü bu bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin medyası olmamız açısından bir sorumluluğumuz, bir borcumuz." dedi.

Sobacı, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda saat 12.00'de başlayan ve 24 saat sürecek "Filistin İçin Sessiz Kalma" ortak canlı yayın programına katıldı.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı oturumda konuşan Sobacı, Gazze'de sistematik bir soykırımın gerçekleştiğini ve İsrail'in kan dökmeye doymadığını kaydetti.

Bebeklerin, çocukların, kadınların, sivillerin ve gazetecilerin katledildiğini anımsatan Sobacı, ekrana verilemeyen görüntüler olduğuna işaret ederek, "Savaşın bile bir ahlakı, hukuku var ama soykırımcı İsrail'in bu savaş hukukunu bile gözetmediği bir iklimden, savaş ortamından bahsediyoruz." diye konuştu.

Sobacı, soykırıma dışarıdan bakanların 54 bini yalnızca bir rakam olarak algıladıklarını belirterek, "Çok önemli bir hususun, bunların bir rakam olmadığını, gerçek insan olduğunu kavramakla ortaya çıkacağını düşünüyorum. Uzaktan bakıp, 'Soykırım var.' diye rakam ve veri peşinde koşan, istatistikmiş gibi tutan kişilerin, bu hayatların gerçek hayatlar olduğunun farkında olması gerektiğini ve burada da medyaya çok büyük bir rolün düştüğünü değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

"Cansiparane bir şekilde o hak nöbetini tutmaya devam ediyorlar"

Sahadaki gazetecilerin işlerinin çok zor olduğunu aktaran Sobacı, "Hem oradaki iklimi teneffüs etmeleri hem ölümle burun buruna mesleğini icra etmeleri açısından çok zor. Ama emin olun belki de hayatlarındaki en önemli vazifeyi icra ediyorlar. Çünkü belki biz bu program çerçevesinde hakikat nöbetine, hak nöbetine, gerçeği anlatma nöbetine bir katkı sunmaya çalışıyoruz ama onlar sahada çok daha güçlü, cansiparane bir şekilde o hak nöbetini tutmaya devam ediyorlar." dedi.

Sobacı, insan hakları başta olmak üzere evrensel değerleri dillerinden düşürmeyenlerin, soykırım karşısında riyakar bir tavır sergilediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kendi çıkarlarına dokunulduğunda, işlerine gelmediklerinde bütün evrensel değerleri nasıl tarumar edebileceklerine, adalet terazisinin şirazesini nasıl kaydırabileceklerine şahitlik ediyoruz. Şu anda Batı dünyası tüm iddialarını kaybetmiş bir medeniyettir, medeniyet denebilirse. Dolayısıyla şu anda Gazze'de olanlar karşısında kendi değerlerini, put gibi gördükleri, kutsadıkları değerleri yiyorlar, ses çıkarmayarak veya riyakar bir tavır sergileyerek. Uluslararası medya da ya kulağının üstüne yatıyor ya da İsrail'in hamlelerini ve soykırımlarını meşrulaştırmak için adım atıyor, bir dil ve yayıncılık gerçekleştiriyor."

Medya olarak oynayacakları en önemli rollerden birini, "failin işgalci İsrail olduğunu söylemek" şeklinde açıklayan Sobacı, "Çok açık bir şekilde uluslararası medya faili gizlemeye çalışıyor. Biz de faili açık etmeye çalışacağız. Failin adını açıkça zikredeceğiz, bu cesareti de göstereceğiz. Türkiye'de hem TRT hem Anadolu Ajansı ve uluslararası yayın kuruluşlarımız bu konuda en büyük cesareti gösteriyor." dedi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle "Daha adil bir dünya peşinde koşan ülke" olduğunu kaydeden Sobacı, "Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, onun kanalı TRT Arabi, onun kanalı TRT World, onun kanalı TRT haber ve dijital platformları Türkiye'ye, Türkiye'nin bu şahsiyetli, haktan yana, güçlüden değil haklıdan ve mazlumdan yana duruşuna yaraşır bir yayıncılık sergiliyoruz." dedi.

Sobacı, TRT'deki uluslararası kanalların çoğalmasına ilişkin de "Göreve geldiğimde arkadaşlarımıza; 'Bugün Türkiye küresel bir aktör, bölgesel bir güç ve sözü geçen bir ülke haline gelmiş vaziyette. Bugün küresel siyasette Türkiye, 'Ne diyecek?' diye bakılan bir ülke. Bu bağlamda ivme kazanmış, yükselen bir güç haline gelmiş bir devlet. O zaman biz uluslararası yayıncılığımızda da haber yayıncılığımızda da bu yükselen güçle uyumlu bir yayıncılık anlayışını gerçekleştirmek zorundayız.' demiştim." ifadelerini kullandı.

Sobacı, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası siyasette, ticaret, ekonomi, uluslararası hukuk, insani diplomasi ve yardımlar alanında da üstüne düşeni fazlasıyla yapan bir ülke olduğuna işaret etti.

Uluslararası basın kuruluşlarının Gazze meselesine bakış açılarıyla ilgili de Sobacı, özneyi saklamaya çalıştıklarını, manipülatif haber yaptıklarını ve bu vahşetin meşruiyetini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

TRT World ve TRT Arabi kanalları başta olmak üzere çok farklı dillerdeki dijital haber platformlarında uluslararası kamuoyuna ve dünyadaki tüm coğrafyalara Gazze'de olan soykırımı anlattıklarını vurgulayan Sobacı, "Tüm engellemelere, tacizlere, fiziki ve sözlü saldırılara rağmen bundan vazgeçmeyeceğiz. Filistin meselesini ve Gazze'de yapılan soykırımı anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin medyası olmamız açısından bir sorumluluğumuz, bir borcumuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TRT Genel Müdürü Sobacı'dan Gazze'deki Soykırım Üzerine Önemli Açıklamalar - Son Dakika

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