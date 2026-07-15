Trump'dan İran'a Saldırı Uyarısı - Son Dakika
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Trump'dan İran'a Saldırı Uyarısı

Trump\'dan İran\'a Saldırı Uyarısı
15.07.2026 10:40
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Trump, İran müzakereleri yapılmazsa saldırıların enerji santralleri ve köprüleri kapsayacağını duyurdu.

WASHINGTON, 15 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın müzakere masasına oturmaması halinde gelecek hafta İran'a yönelik saldırıları enerji santralleri ve köprüleri de kapsayacak şekilde genişleteceklerini söyledi.

Salı günü Fox News'e konuşan Trump, "Önümüzdeki hafta durum onlar için çok daha kötü olacak. Çünkü sırada enerji santralleri ve köprüler var. Müzakereye yanaşmadıkları sürece tüm enerji santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız" dedi.

Trump, ABD'nin art arda düzenlediği saldırılar sonucunda İran ordusunun kapasitesinin ciddi ölçüde zayıflatıldığını öne sürerek, saldırıların kendisi "yeter" diyene kadar süreceğini söyledi.

Trump ayrıca temsilcilerinin son zamanlarda İranlı yetkililerle temas halinde olduğunu da belirtti.

İran'a hangi mesajın iletildiğinin sorulması üzerine ise Trump, "Bir anlaşmaya varsanız iyi olur. Aksi takdirde elinizde hiçbir şey kalmayacak" yanıtını verdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump'dan İran'a Saldırı Uyarısı - Son Dakika

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