İsrailli askeri uzmanlar, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını gerçekçi bulmuyor - Son Dakika
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İsrailli askeri uzmanlar, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını gerçekçi bulmuyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planı, İsrailli siyasetçiler arasında olumlu karşılanırken, askeri uzmanlar tarafından tehlikeli ve gerçekçi bulunmadı. Eski İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Yadlin, planın başarı şansının düşük olduğunu vurguladı.

06.02.2025 16:19  Güncelleme: 17:04
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İsrailli siyasetçilerin büyük bir kısmı ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını memnuniyetle karşılarken askeri uzmanlar teklifi gerçekçi bulmadı.

"TRUMP, İSRAİL'E İLLÜZYON SATIYOR"

İsrail'deki Maariv gazetesinin haberine göre, eski İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, ABD Başkanı Trump'ın illüzyon sattığını söyledi. Yadlin, Trump'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması müzakerelerinde mutabakata varılması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya illüzyon sattığını ve İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i de bu şekilde ikna ettiğini kaydetti.

"TEHLİKELİ VE GERÇEKÇİ DEĞİL"

Trump'ın teklifine desteğini "Burada İsrailliler için çok hoş bir plan sunuldu, umarım gerçekleşir." sözleriyle yorumlayan Yadlin, buna karşın başarı şansının "çok zayıf" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Haaretz gazetesi askeri analisti Amos Harel, Trump'ın Gazze'de Filistinlileri yerinden etme planını "tehlikeli ve gerçekçi değil" şeklinde yorumladı.

"İSRAİLLİ ESİRLER EBDEL ÖDEMEK ZORUNDA KALACAK"

Trump'ın Hamas'a karşı tavrının, hareketin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sürdürme sebebini ortadan kaldıracağı düşüncesini paylaşan Harel, Gazze'deki diğer İsrailli esirlerin bedel ödemek zorunda kalacağını kaydetti. Harel, ABD Başkanı Trump'ın kendisini "ezber bozucu radikal çözümler üreten birisi" şeklinde sunmaktan ve sürprizler yapmaktan hoşlandığını, fakat bu teklifin gerçekçi olmadığını sözlerine ekledi.

"BARIŞ'A ZARAR VERECEK"

Öte yandan Kanal 13'ün haberine göre İsrail'de muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Haham Gilad Kariv, Gazze'deki 1,5 milyondan fazla Filistinlinin Mısır ve Ürdün'e gönderilmesi fikrinin, söz konusu ülkelerin siyasetini tehdit edeceğini, bunun da İsrail ile aralarındaki barışa zarar vereceğini söyledi.

TRUMP'IN GAZZE'Yİ DEVRALMA VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı. Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunan Trump, bölgenin Filistinlileri topraklarından çıkarttıktan sonra yeniden inşa edilmesini savunmuştu.

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralması ve bölgenin dünyanın farklı yerlerinden insanların yaşadığı "uluslararası" bir yer olmasını hayal ettiğini söylemişti. İsrail'de yelpazenin merkezinden aşırı sağa siyasiler Trump'ın planından memnuniyetlerini dile getirmiş ve plana destek verdiklerini kaydetmişti.

İsrailli askeri uzmanlar, ABD Başkanı Trump\'ın Gazze planını gerçekçi bulmuyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli askeri uzmanlar, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını gerçekçi bulmuyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • barış özcan:
    Bir deli kuyuya taş attı, bütün ibneler çıkarmaya çalışıyor, o kuyuya beton dökün boşuna uğraşmayın. 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    güçlü Türkiye sandığınız Erdoğan dese ya bu dediğini dene ordumla inerim aşağıya diye. sesi bile çıkamaycak anca çıkar ey amerika eyy israil der oturur 2 0 Yanıtla
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