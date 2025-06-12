Trump'ın Küresel Liderliğine Güven Düşük - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'ın Küresel Liderliğine Güven Düşük

12.06.2025 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pew Research anketine göre, Trump'a dünya genelinde güven azalmış, Türkiye'de ise artış gözlemlendi.

NEW ABD merkezli Pew Research'ün yayımladığı uluslararası anket raporunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel liderliğine duyulan güvenin düşük olduğu ortaya çıktı.

Pew Research'ün 8 Ocak-26 Nisan ??arasında, ABD'nin müttefikleri İngiltere, Fransa, Almanya, Güney Kore ve Japonya dahil 24 ülkede gerçekleştirilen anket çalışması, Trump'ın küresel liderliğine büyük oranda güven duyulmadığını gösterdi.

Ankete katılanların çoğu, Ukrayna, Gazze ve İran konularında bir dizi uluslararası sorunu çözmeye soyunan Trump'ın becerisine, göç, Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD-Çin ilişkileri, İsrail ile komşuları arasındaki çatışmalar ve iklim değişikliği gibi konularda "çok az" inandığını veya "hiç" güvenmediğini söyledi.

Anket raporunda, 24 ülkeden 15'inde insanlar ABD'nin politikalarıyla ilgili de düşük puan verirken, anketin yapıldığı ülkelerin neredeyse tamamında katılımcıların çoğunluğu Trump'ı "küstah" ve "tehlikeli" olarak tanımladı.

Bununla birlikte, 18 ülkede çoğunluk ABD Başkanı için hala "büyük bir lider" değerlendirmesinde bulundu.

Pew anketinde, Kanada, Fransa, Almanya, Avustralya ve İspanya'da, Trump'ın iklim değişikliğini ele alışına duyulan güven yüzde 20'nin altında kaldı.

Kanada'yı ABD'nin 51'inci eyaleti yapacağını uzun süre dillendiren Trump'a bu ülkede duyulan güven de 2025'te bir önceki yıla göre 20 puan düşerek yüzde 34'lere gerilemiş durumda.

Türkiye, ABD'ye desteğin arttığı ender ülkeler arasında

Öte yandan Türkiye, İsrail ve Nijerya'da ABD'yi olumlu değerlendirenlerin oranının 2024'ten bu yana önemli ölçüde arttığı gözlendi.

Pew raporundaki tabloda, Türkiye'de ABD'ye duyulan güvende geçen yıldan bu yana yüzde 7 oranında yükselme görüldü.

Bununla birlikte Türkiye'de her 100 kişiden 80'inin ABD Başkanı Trump'a güvenmediği, 16'sının bu soruya olumlu cevap verdiği ve kalanlarının ise soruya yanıt vermediği kaydedildi.

Anket raporuna göre, birçok ülkede sonuçlar olumsuz olsa da Trump'ın 2025 için söz konusu ülkelerdeki notları, 8 yıl önce aynı dönemdekilerle karşılaştırıldığında genel olarak daha yüksek seyretti.

ABD'deki son kamuoyu yoklamaları ise Trump'a onay oranının yüzde 43 civarında olduğunu gösteriyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Küresel Liderliğine Güven Düşük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya’da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi Konya'da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi
Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti
Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti
Los Angeles FC’den Cengiz Ünder kararı Resmen bildirdiler Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya’yı devirdi A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı devirdi
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Yunanistan’da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi Yunanistan'da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
09:09
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!
08:44
Murat Ülker’den markasının reklam yüzü Osimhen’e servet
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet
08:41
Gerginlik altına yaradı Tarihi zirve test edildi
Gerginlik altına yaradı! Tarihi zirve test edildi
08:25
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
08:15
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
08:11
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
08:00
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
07:28
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
01:15
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
01:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 20:47:27. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'ın Küresel Liderliğine Güven Düşük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.