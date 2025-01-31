Trump açık açık tehdit etti - Son Dakika
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Trump açık açık tehdit etti

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ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin yeni bir para birimi oluşturmasının doları tehdit etmesi durumunda bu ülkelere yüzde 100 gümrük tarifesi uygulanacağını duyurdu. BRICS ile ABD'nin ticaret ilişkileri üzerindeki etkileri tartışma konusu oldu.

31.01.2025 11:19
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ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin BRICS para birimi oluşturarak doların yerini alacak bir adım atması halinde bu ülkelere "yüzde 100" tarife uygulanacağına ilişkin açıklamalarını yineledi.

YÜZDE 100 VERGİ ARTIŞIYLA TEHDİT ETTİ

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. BRICS ülkelerinden yeni bir BRICS para birimi oluşturmayacakları ya da ABD dolarının yerini alabilecek başka bir para birimini desteklemeyeceklerine dair taahhüt isteyeceğini belirten Trump, "aksi takdirde bu ülkelere yüzde 100 gümrük tarifesi uygulayacağını" ve bu ülkelerin ABD'ye ihracat yapamayacaklarını açıkladı. Trump, BRICS ülkelerinin "dolardan uzaklaşmaya çalıştığını" ve "ABD'nin buna seyirci kalmayacağını" savunarak, bu ülkelerin kendilerine başka bir "enayi ulus" bulabileceklerini ifade etti. BRICS'in uluslararası ticarette veya başka herhangi bir yerde ABD dolarının yerini alma şansı olmadığını savunan Trump, "bunu deneyen herhangi bir ülke tarifelere merhaba ve ABD'ye elveda demelidir" şeklinde konuştu.

BRICS DÜNYA EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti. Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.

BRICS YENİ ÜYELERLE GENİŞLİYOR

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi. 2024'te yeni ülkelerin ve bu yıl Endonezya'nın da katılmasıyla toplam üye sayısı 10'a yükselen BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığının Aralık 2024'te yaptığı yazılı açıklamada, Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın da BRICS'e 2025 itibarıyla "ortak devlet" statüsünde katıldığı bildirilmişti.

Trump açık açık tehdit etti
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump açık açık tehdit etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • güven elibol:
    Amerika’nın sonu geldi çok şükür rahat olun 38 1 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Tüm dünya Abd dolarının boyundurunfan kurtulduğu gün. Abd çöküşü başlar 28 2 Yanıtla
  • Fatih Erg:
    onlarda abd ye uygulasın yeter şu abd ın kendini bişey sanması 26 1 Yanıtla
  • Murat Sert:
    Tabiki cikaracak yeni para birimi.sen kimsin ki tehdut ediyon.turkiye gruba dahil olmalı bence 12 1 Yanıtla
  • Aa:
    dünya lideri böyle olunur lafla değil icraatla.sevmesemde beğenmesemde durum bu 5 2 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ABD BU SİLİNDİR MİSALİ EZER ÜLKELERDEN ALACAKLARINI TOPLASA HEPSİ BİR ANDA AÇ KALIR BAŞTA KISKANILAN TÜRKİYE 1 2 Yanıtla
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